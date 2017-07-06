7 Milyon Dolarlık Soygunun Gerçekleştiği Silopi'de 200 Bin Dolar Bulundu

KUZEY Irak'a ihracat yapan firmaların parasını getiren kurye aracına yönelik geçen pazar günü gerçekleştirilen ve 7 milyon doların gasp edildiği Şırnak'ın Silopi İlçesi'nde, ihbar üzerine bir eve baskın yapan güvenlik güçleri 200 bin dolar buldu. Gözaltına alınan ev sahiplerinin, parayı, çobanlık yapan çocuklarının bulduğunu söylediği öğrenildi.



Irak'a ihracat yapan firmaların paralarını geçen pazar günü Habur Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giren kurye aracı, 6 silahlı soyguncu tarafından durduruldu ve içindeki yasal yollardan ülkeye getirilen 7 milyon dolar gasp edildi. Güvenlik güçleri olayın ardından soruşturma başlattı.



Polis ve jandarma ekipleri, dün, bir ihbar üzerine, Silopi'deki bir eve baskın düzenledi. Evde yapılan aramada çuval içerisinde yaklaşık 200 bin dolar para bulundu. Paraya güvenlik güçleri tarafından el konulurken, ev sahipleri gözaltına alındı. Jandarmadaki sorgularında ev sahipleri, parayı çobanlık yapan oğulları 25 yaşındaki Ş.T. ve 13 yaşındaki E.T.'nin arazide bulup eve getirdiğini söyledi.



Bulunan paralarla ilgili daha önce kurye aracındaki paraları gasp edilen firma sahipleri de Başverimli Jandarma Karakolu'na çağrılarak ifadeleri ve parmak izleri alındı. Bulunan 200 bin dolardaki destelerin üst ve altındaki paralardan da parmak izleri alınarak kriminal laboratuvarına gönderilirken, paralar savcılığa teslim edildi. Gözaltına alınan kişiler de ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor. - Şırnak