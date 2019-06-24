7 milyar dolarlık hırdavat sektöründen fuar atağı
Türkiye'de yaklaşık 14 bin firmanın içerisinde yer aldığı hırdavat sektörü, HISİAD çatısı altında ilk fuarını yapmaya hazırlanıyor.
Türkiye'de yaklaşık 14 bin firmanın içerisinde yer aldığı hırdavat sektörü, HISİAD çatısı altında ilk fuarını yapmaya hazırlanıyor.
Kaynak: Dunya.com
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