7 milyar dolarlık hırdavat sektöründen fuar atağı

Türkiye'de yaklaşık 14 bin firmanın içerisinde yer aldığı hırdavat sektörü, HISİAD çatısı altında ilk fuarını yapmaya hazırlanıyor.

7 milyar dolarlık hırdavat sektöründen fuar atağı

Türkiye'de yaklaşık 14 bin firmanın içerisinde yer aldığı hırdavat sektörü, HISİAD çatısı altında ilk fuarını yapmaya hazırlanıyor.

Kaynak: Dunya.com

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