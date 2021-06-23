7 metrelik su kuyusuna düşen köpeği itfaiye kurtardı
KAYSERİ'de, yaklaşık 7 metre derinlikteki su kuyusuna düşen köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
KAYSERİ'de, yaklaşık 7 metre derinlikteki su kuyusuna düşen köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Felahiye ilçesi Kuruhöyük Mahallesi'nde yaklaşık 7 metre derinlikteki su kuyusuna düşen köpeği görenler, itfaiye ekiplerine haber verdi. Gelen itfaiye ekibi, merdiven ve iple köpeği bulunduğu yerden kurtardı. Sahipsiz olduğu öğrenilen köpek, salıverildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı