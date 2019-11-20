20.11.2019 18:57 | Son Güncelleme: 20.11.2019 18:59

7 metre yükseklikten hastane bahçesindeki arabanın üzerine atladı



KARABÜK - Karabük'te otoparkta uçucu madde çeken 17 yaşındaki bir genç yaklaşık 7 metre yükseklikten hastane bahçesinde park halindeki cipin üzerine atladı.

Olay, akşam saatlerinde Şirinevler Mahallesi'nde yer alan Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yanında yer alan otoparkta meydana geldi. Otoparkın 3 katında uçucu madde çeken Yasin A. isimli bir genç, bir süre sonra bulunduğu yerden aşağıya atladı. Yaklaşık 7 metre yükseklikten hastane bahçesinde park halindeki bir cipin üstüne düşerek yaralanan genç hastane çalışanları tarafından sedyeye alınarak acil servise getirilerek tedavi altına alındı. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olan gencin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA