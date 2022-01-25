7 metre kar, eksi 39 derecede terörle mücadele - Haberler
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7 metre kar, eksi 39 derecede terörle mücadele

7 metre kar, eksi 39 derecede terörle mücadele

MİLLİ Savunma Bakanlığı, eksi 39 derecede kar altında terörle mücadele eden Mehmetçiğin videosunu paylaştı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, eksi 39 derecede kar altında terörle mücadele eden Mehmetçiğin videosunu paylaştı.

Bakanlığın Twitter hesabından paylaşılan görüntüde kar yağışı altında nöbet değişimi yapan ve operasyona çıkan askerlerler yer aldı. Ayrıca Mehmetçiğin karla kaplı bölgelerde operasyon sırasında çekilen fotoğrafları da paylaşıldı. Fotoğraf ve video ile paylaşılan mesajda, "Kar kalınlığı 7 metre, hava sıcaklığı eksi 39 derece. Vatan, millet ve bayrak için seve seve can vermeye hazır yürekleri hiçbir zorluk yıldıramaz" denildi.


7 metre kar, eksi 39 derecede terörle mücadele

7 metre kar, eksi 39 derecede terörle mücadele

7 metre kar, eksi 39 derecede terörle mücadele

7 metre kar, eksi 39 derecede terörle mücadele

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Twitter, Milli, kar, Güncel, Haber

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