7. Mersin Caretta Bisiklet Festivali 22 şehirden 175 katılımcıyla başladı

MERSİN (AA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Mersin Bisikletli Gezginler Derneğince düzenlenen "7. Mersin Caretta Bisiklet Festivali" başladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayan festivale 22 şehirden 175 bisikletli katıldı.

Katılımcılar Akdeniz, Yenişehir, Mezitli ilçelerinin caddeleri ve sahil bandında pedal çevirdi.

Erdemli ve Silifke ilçelerinde devam edecek festival kapsamında katılımcılar, 150 kilometre bisiklet sürecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Gökbel, Mersin'e bisikletle ilgili ciddi projeler kazandırdıklarını belirtti.

Kentte açılan ve açılacak bulvar ile cadde projelerine bisiklet yolu eklediklerini ifade eden Gökbel, festivalin amacına uygun sonuçlanmasını umduklarını kaydetti.

Mersin Bisikletli Gezginler Derneği Başkanı ve Tüm Bisiklet Dernekleri Federasyonu Başkan Yardımcısı Ahmet Salih Özenir, farklı kentlerden gelen bisikletçilerle bu etkinliği düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını bildirdi.

Katılımcılardan Fatma Demir ise bisiklet sevgisiyle bir araya geldiklerini, Mersin'de güzel bir festival düzenlendiğini belirtti.

Selim İnan da organizasyonun oldukça güzel geçtiğini kaydetti.