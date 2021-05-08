7 Mayıs 2021 Haberleri
7 Mayıs 2021 Manşet Haberleri.
- Anadolu Ajansı çalışanları, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki müdahalesinde yaralandı
- Meteoroloji gün verip uyardı! İstanbul dahil 26 kente kuvvetli yağış geliyor
- Zeynep'e çarpıp ölümüne neden olan kamyonet sürücüsüne iyi hal indirimi
- ABD'den İsrail'in Kudüs'te Filistinlileri evlerinden etmesine tepki: Derin endişe duyuyoruz
- İngiltere, Şampiyonlar Ligi finalinin İngiltere'ye alınması için UEFA'ya başvurdu
- AK Parti'nin sildiği çizgi film videosuyla ilgili yeni iddia: Paylaşım Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok kızdırdı
- Diyarbakır semalarında görülen ışıklar, Çin'in kontrolden çıkan roketi sanıldı! Gerçek sonradan ortaya çıktı
- İngiltere'nin ardından Fransa da Türkiye'yi karantina zorunluluğu olan ülkeler arasına aldı
- Bazı marketlerin hijyenik ped ve cinsel sağlık ürünleri satmaması sosyal medyada tepki çekti
- İsrail polisi Mescid-i Aksa'ya girerek cemaate saldırdı: 178 yaralı
- Bakan Çavuşoğlu: Mısır ile dışişleri bakanları düzeyinde görüşme gerçekleştirebiliriz
- UEFA'dan Avrupa Süper Ligi kararı! Real Madrid, Juventus ve Barcelona'ya soruşturma açıldı
- DSÖ, koronavirüs aşıları için ABD'nin örnek alınması çağrısını yaptı
- AK Parti'den oy oranlarını yüzde 30'un altında gösteren anket şirketlerine cevap: Oy oranımız yüzde 40
- Nuri Bilge Ceylan'ın arabasını görenler gözlerine inanamadı
- Uçankuş TV'ye kayyum atandığı ve Can Tanrıyar'ın da hisselerine tedbir konulduğu iddia edildi
- İngiltere, Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi finali öncesi kırmızı listeye aldı
- Son Dakika: Türkiye'de 7 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 278 kişi vefat etti, 20 bin 107 yeni vaka tespit edildi
- Bakanlıktan, Enflasyonu engelli çocuklara benzeten Prof. Murat Ferman için RTÜK'e başvuru
- Beşiktaş'a Galatasaray derbisi öncesi peş peşe kötü haberler! 4 isim kadrodan çıkarıldı
- DSÖ, Sinopharm aşısına acil kullanım onayı verdi
- Akşener'in 'seçim iş birliği' mesajına DEVA ve Gelecek Partisi'nden itiraz var: Zemin kaybederiz
- Kısıtlamayı ihlal eden şahsın maskesinin içinde esrar bulundu
- Cani kadın, kocasını öldürüp parçalarını foseptik çukuruna attı
- 250 şube açacak! ABD'nin ünlü Türk pizzacısı Türkiye'ye geliyor
- İBB: Halk Ekmek büfesi yangını sabotaj kaynaklı
- İtalyan Carel, Türk firması CFM Soğutma'nın yüzde 51'ini satın alıyor
- Okullar, öğretmenlerin idari izinli olduğu 10-11 ve 12 Mayıs'ta uzaktan eğitime ara verecek
- 128 milyar dolar tartışmalarını alevlendiren AK Parti'nin çizgi film videosunun neden silindiği ortaya çıktı
- Haftada bir gün izin çıktı! İşte semt semt yarın İstanbul'da kurulacak pazar yerleri
- Adnan Polat döneminde İkinci Başkanlık yapan Işın Çelebi, seçimlerde aday olduğunu duyurdu
- Radamel Falcao'ya Galatasaray'ın kasasını dolduracak bir teklif geldi
- Sedat Peker'den Jandarma'ya 'Yeşil' hatırlatmalı yanıt: Buna inanmak safdillik olur
- Normalleşmenin 3 aşamalı yol haritası netleşti! Kapanma öncesine dönmek için neredeyse 2 ay var
- Sosyal medyada paylaşımlarını silen Serdar ve Genk'in teklif yaptığı Samatta maç kadrosuna alınmadı
- Demir ve bakır fiyatları rekor kırdı
- Avladığı hayvanların üzerine köpekleri salan şahıs, görüntüleri sosyal medyadan paylaşınca cezayı yedi
- Altının kilogramı 487 bin 200 lira oldu
- Belarus'ta kırmızı beyaz ayakkabı ve çorap giyen kadına ceza kesildi
- Yerli oyun girişimi Ace Games 7 milyon dolar yatırım aldı!