7 Mayıs 2020 Haberleri
08.05.2020 00:18 | Son Güncelleme: 08.05.2020 00:18
7 Mayıs 2020 Manşet Haberleri.
- Milli futbolcu Arda Turan birçok kulüpten transfer teklif aldığını açıkladı
- Bakan Koca video ile uyardı: Tedbiri elden bırakmayın, riski görün
- İstanbul'da yılın son Süper Ay'ı görüldü! Kartpostallık görüntüler ortaya çıktı
- Koronavirüs nedeniyle evde kalan Serenay Sarıkaya, tatil hatırasını paylaştı: Bu anları çok özlüyorum
- Van'da taziye evi kurulan mahalledeki koronavirüs vakaları il geneline yayıldı, Vali vatandaşları uyardı
- Erdoğan'ın baro ve odalarla ilgili çağrısının ardından AK Parti harekete geçti! İşte madde madde yapılacak değişiklikler
- Başakşehir'in Hollandalı futbolcu Elia: Abdullah Avcı beni Beşiktaş'a transfer etmek istedi
- Şeyma Subaşı'nın koronavirüs yasağını delerek Çeşme'ye gittiği iddia ediliyor
- Eski Başbakan Mesut Yılmaz beyin ameliyatı oldu
- Salgın sürecinden dünyanın en fazla fakirleşen iş insanı Bernard Arnaud oldu
- Fenerbahçe'de 1 personelin koronavirüs testi pozitif çıktı
- Ramazan davulcusu 'korona manisi' ile vatandaşları sahura kaldırıyor: Bırakıp git Türkiye'yi, vicdansız korona
- Son Dakika: İngiliz Büyükelçi Chilcott, Türkiye'nin yolladığı ekipmanların kullanılamaz halde olduğuyla ilgili haberleri yalanladı
- Rıdvan Dilmen ligleri başlatma kararı alan TFF'yi eleştirdi: Doğru hareket edilmiyor
- İçişleri Bakanlığı'ndan pazar genelgesi! Zaruri olmayan ürünlerin satışındaki yasak 11 Mayıs'ta kalkıyor
- Prof. Dr. Kemalettin Aydın uyardı: Eski normallerimize dönersek ikinci aşamada ikinci dalgayı yiyebiliriz
- Yazın okullar açılacak mı? Bakan Selçuk, ısrarlı sorulara yanıt verdi
- Balık tutarken dereye düşen kuzenlerin cansız bedenlerine ulaşıldı
- Bilim insanları koronavirüste yeni tehlikeye işaret etti: Şizofreniye yol açabilir
- Ameliyat olan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz yoğun bakıma alındı
- Savcılık, Netflix'te yayınlanan Aşk 101 dizisi hakkında kararını verdi
- İtalyan ekibi Fiorentina'da 3'ü futbolcu, toplam 6 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
- Batman'da 67 yaşındaki bir kişi, evinde boğazı kesik halde bulundu
- Danimarka gazetesi Information: Türkiye, Orta Doğu'nun SİHA süper gücü
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son koronavirüs verilerini yorumladı: Kısmi artış geriledi
- Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ameliyat oldu
- Ibrahimovic'in eski takım arkadaşı Ciani: Ibrahimovic, Cavani'den nefret ederdi
- Son Dakika: Türkiye'de 7 Mayıs günü koronavirüsten 57 vatandaşımız hayatını kaybederken 1977 yeni vaka tespit edildi
- Sağlık Bakanlığı, İngiltere'ye gönderilen ekipmanlarla ilgili iddialara yanıt verdi: Ürünlerle ilgili sorun olmadığı teyit edildi
- İngiltere ve İtalya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 813 kişi hayatını kaybetti
- ABD'de yayılan koronavirüsün New York kaynaklı olduğu tespit edildi
- Fenerbahçe'nin yıldız basketbolcu Jan Vesely, oğluyla antrenman yaptı
- Suriye uyruklu şahıs, Kabataş'ta denize atlayarak intihar etti
- Van'da taziye düzenlenen mahalledeki vaka sayısı 42'ye yükseldi
- Bursa'da sokağa çıkma yasağına 1 gün kala pazar yerlerinde büyük yoğunluk görüldü
- ABD Başkanı Trump'ın yaverlerinden birisinin koronavirüs testi pozitif çıktı
- Güvenlik görevlisini 15 kurşunla vuran şüpheli, balkona çıkıp 'Polis çağırın' diye bağırdı
- TFF'den ekonomik koşullarla ilgili öneri: Sözleşmeler Türk hukukuna uygun olarak yeniden belirlenmeli
- Trabzonspor'da teknik heyet ve futbolcuların koronavirüs testleri negatif çıktı
- Eski Fenerbahçeli Stjepan Tomas: Bjelica Fenerbahçe'ye giderse baskı yaşar