Ayvalık Belediyesi bünyesindeki Zeytin Çekirdekleri Grubu'ndaki 32 çocuğa, "7. Masmavi Deniz Eğitim Kampı"nda, besin zincirinde planktonların önemi, deniz habitatı ve biyolojik çeşitlilik konularında uygulamalı eğitim verildi.

Kapri Plajı'nda başlayan etkinlikte, çocuklar parkur etkinliğinde kıyasıya yarıştı.

Daha sonra Ayvalık Setur Marina, Zeytinyağı Müzesi, Doğa Müzesi ve Rahmi M. Koç Müzesi'ni ziyaret eden çocuklar, tekne turuyla Ayvalık koylarını keşfetti.

Kamp, Zeytin Çekirdekleri Korosu'nun sahne aldığı konserle son buldu.

Deniz Temiz Derneği ve Turmepa İzmir Şubesi Proje Koordinatörü Saygın Yörük, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, çocukların Ayvalık'ın denizlerini keşfettiğini söyledi.

Bu tür etkinliklere devam edeceklerini belirten Yörük, çocukların deniz ve deniz canlılarına yönelik bilgileri uygulamalı olarak öğrendiklerini de sözlerine ekledi.