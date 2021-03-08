7 Mart Survivor eleme adayı kim? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor'da kim elendi?

7 Mart Pazar günü TV8 ekranlarının adrenalin dolu yarışması Survivor Ünlüler Gönüllüler'de eleme adayı ve dokunulmazlık oyunu oynandı. 7 Mart Survivor eleme adayı kim? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor'da kim elendi?

Survivor 2021 Ünlüler Gönüllüler'de 7 Mart Pazar bugün eleme konseyi heyecanı ile TV8 ekranlarına geldi. İzleyiciler heyecanlı anlar yaşarken 7 Mart Survivor eleme adayı kim? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor'da kim elendi? merak ediyor. Potaya kim girdi gibi soruların yanıtlarını merak etti. Peki, S7 Mart Survivor eleme adayı kim? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor'da kim elendi? 7 Mart 2021 Survivor Ada konseyinde neler yaşandı? Survivor eleme adayı kimdir? İşte detaylar haberimizde…

7 MART SURVİVOR ELEME ADAYI KİM?

1. eleme adayı: Öykü ve Hanzade oldu.

5 Öykü, 5 Hanzade oy aldı.

7 Mart Pazar bugün yapılan elemeler sonucunda Aleyna Çalışkan eleme adayı oldu.

PUAN DURUMU

Aleyna Çalışkan: 5

Dora: 3

Yunus Emre: 2

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Zorlu Survivor parkurlarına rağmen ilk dokunulmazlık oyununu kazanan ünlüler olmuştu. Geçen hafta yedeklerden oyuna dahil olan Çağman'ın adaya veda etmesiyle eksilen taraf ünlülerdi. 7 Mart Pazar günü gerçekleşe ikinci dokunulmazlıkta iki takım yarışmacıları gözleri kapalı halde birbirlerinin arkasındaki bez parçasını yakalamaya çalışacak. Bezi ilk yakalayan ise takımına sayı getirecek.

İkinci dokunulmazlık oyununun kazananı ise henüz belli olmuş değil.

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Yeni haftanın ilk dokunulmazlık mücadelesi kıran kırana gerçekleşti. Kaybeden taraf uzun zaman sonra gönüllüler takımı oldu. Gönüllüler ise eleme konseyinde Hanzade ve Aleyna Çalışkan'ı aday çıkardı.