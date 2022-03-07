Dokunulmazlık Oyunu kaç kaç CANLI TAKİP! 7 Mart Pazartesi Survivor Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? OLAY AÇIKLAMALAR Son 2. kolyeyi kim aldı?
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Survivor Dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Her bölümü ile nefes kesen anlar yaşatan Survivor'da heyecan tüm hızıyla sürüyor. Bugün yapılan Dokunulmazlık oyunu da izleyicilerin odak noktası oldu. Peki, Survivor Dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? İşte detaylar…
Survivor'da All Star heyecanı tüm hızıyla sürüyor! Son Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı merak ediliyor. Gönüller ve Ünlüler takımlarını hünerlerini sergilerken izleyiciler Survivor Dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı, gibi konuları merak etti. Peki, Survivor Dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU KİM KAZANDI?
Dokunulmazlık oyunu:
Kadınlar:
Ünlüler: 4
Gönüllüler: 2
Mücadele devam ediyor...
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