7 Mart Pazar İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

7 Mart Pazar günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 7 Mart'ta İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İstanbul elektrik kesintisi kaç saat sürecek. İstanbul'a elektrik ne zaman gelecek. İstanbul elektrik kesintisi ve detayları…

Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 7 Mart Pazar Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 7 Mart Pazar günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik eksilecek, İstanbul'a elektrik ne zaman gelecek?

İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

ARNAVUTKÖY

NO: 3245132

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah ESKİ EDİRNE ASFALTI, KÜMBET, TURUNÇ sk bölgelerinde 07/03/2021 02:00:00 - 07/03/2021 03:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3245187

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah sk/ İSTİKLAL mah sk bölgelerinde 07/03/2021 09:00:00 - 07/03/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3252527

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -HADIMKÖY mah sk bölgelerinde 07/03/2021 09:00:00 - 07/03/2021 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER İÇİN TIKLAYINIZ...