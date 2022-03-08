7 Mart 2022 Haberleri
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7 Mart 2022 Manşet Haberleri.
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Avrupa'nın #Rusya 'ya uyguladığı yaptırımlar sizce yeterli mi? #RusyaUkrayna | #Ukrayna— Haberler (@Haberler) March 6, 2022
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