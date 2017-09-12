7. Malatya Uluslararası Film Festivali'ne Doğru

7. Malatya Uluslararası Film Festivali öncesinde "Türk sinemasında yerel kodlar" başlıklı sempozyum gerçekleştirilecek.



Festival Komitesinden yapılan açıklamaya göre, 9-16 Kasım'da Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek 7. Malatya Uluslararası Film Festivali, bu yıl "Festivale Doğru" başlığıyla önemli bir sempozyuma ev sahipliği yapacak.



Festivale bir ay kala gerçekleştirilecek "Türk sinemasında yerel kodlar" başlıklı sempozyumda, 100 yılı geride bırakan Türk sinemasının yerel değerler ve yerliliğe bakışı ele alınacak.



Malatya'da 22-23 Eylül'de düzenlenecek sempozyum, beş ayrı oturumdan oluşacak. Yönetmen, yapımcı, sinema yazarı ve akademisyenlerin konuşmacı olarak katılacağı sempozyum, "Yerellik/Yerlilik Ekseninde Türk Sinema Tarihine Bakış" alt başlığını taşıyor.



İshak Aslan, Abdulhamit Güler, Hediyetullah Aydeniz, İhsan Kabil ve Faysal Soysal'ın oturum başkanlıklarını üstleneceği etkinliğe sinemaseverler de soru ve görüşleriyle katkıda bulunabilecek.



Festival kapsamında gerçekleştirilecek oturumlardan birinde ise yerel kültürünü evrensel boyutlara taşıma noktasında tüm dünyada beğeni toplayan İran Sineması örneği üzerinde durulacak.



Sempozyumda sunulan akademik tebliğler ve konuşmalar kitap haline getirilerek Malatya Uluslararası Film Festivali kitaplığına kazandırılacak.