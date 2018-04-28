7. Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Şimdi herkes evlatlarına baksın, kendilerini bizden çok daha iyi ifade edebiliyor mu? Ediyor. İşte bu eğitimin iyiliğindendir." dedi.

Yılmaz, Malatya'da "Ah Kudüs" temasıyla 7'ncisi düzenlenen "Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı"nın açılışında yaptığı konuşmada, dünyayı yönetenin kalem, mürekkep ve kağıt olduğunu belirtti.

Türkiye'nin okuduğunu, kitaplar basıldığını, bunun en iyi yansımasını da fuarda toplanan vatandaşlardan görülebileceğini ifade eden Yılmaz, okuyanların daha iyi düşündüğünü, gördüğünü ve karar verdiğini anlattı.

Yılmaz, eğitimde çok büyük mesafeler aldıklarının altını çizerek, "10. Kalkınma Planı'nda eğitimle ilgili hedefler aşıldı. Orada diyor ki 'Türkiye'de eğitime ayrılan kaynağı OECD ülkelerinin ortalamasına yaklaştıralım.' Türkiye ne kadar ayırıyordu biz geldiğimizde? Milli gelirden eğitime ayrılan pay yüzde 2,9'du. OECD ülkelerinin ortalaması ne kadar yüzde 5,2. Bari yaklaştır diyordu? Şimdi yüzde 6,2'den daha fazla kaynak ayırdık." diye konuştu.

Eğitimin amacının insanların kendisini ifade etmek olduğuna değinen Bakan Yılmaz, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Evlatlarımız kendisini bizden çok daha iyi ifade ediyor. Biz büyüklerimizin yanında ne konuşabilirdik ne de kendimizi ifade edebilirdik. Şimdi herkes evlatlarına baksın, kendilerini bizden çok daha iyi ifade edebiliyor mu? Ediyor. İşte bu eğitimin iyiliğindendir. Eğitimin amacı, kişiye öz güven kazandırmak. Evlatlarımızın öz güveni bizden fazla mı? Evet öyle."

Bakan Tüfenkci'nin konuşması

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ise kitap fuarının kentte yakıştığını belirtti.

Farklı kültürlerin bir arada yaşamasının Türkiye'nin en büyük zenginliği olduğuna dikkati çeken Tüfenkci, farklılıkları dünya ekonomi piyasasında değerli kılabilmek, özgün fikirleri üretmek için bilgiye ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Abbasi döneminde Bağdat'ta 36 kütüphanenin olduğunu ve bunların Moğollar tarafından yakılıp yıkıldığını anlatan Tüfenkci, "Bugün de DEAŞ ve onların uzantıları tarafından yine bu ümmetin, medeniyetin değerleri, bu coğrafyalarda tahrip ediliyor, yakılıyor, yıkılıyor. Bunlara seyirci kalanlar, onları maşa olarak kullananlar, hep bu medeniyetin çocuklarına karşı operasyon düzenliyorlar. Bu operasyonları bozan Allah'a hamdolsun bir liderimiz, Cumhurbaşkanımız var." diye konuştu.

Bakan Tüfenkci, Kudüs üzerinde oynanan oyunlar karşısında ümmetin, milletin, insanlığın vicdanını harekete geçiren kişinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunun altını çizerek, şöyle devam etti:

"Bu anlamıyla da etrafımızda ve ümmet üzerinde oynanan oyunları bozan bir Cumhurbaşkanımız var. 24 Haziran'da biz bir seçime gidiyoruz. Orada oyunları bozan bir cumhurbaşkanı mı seçeceğiz yoksa oyunlar kuran bir cumhurbaşkanı mı seçeceğiz? Buna hep beraber karar vereceğiz. Operasyonları bozan bir Cumhurbaşkanı mı seçeceğiz yoksa operasyonlarla, oyunlarla aday olmaya çalışanları mı seçeceğiz? Bunlara hep beraber 24 Haziran'da karar vereceğiz."

Tüfenkci, yapılacak seçimlerin Türkiye kadar dünya için de bir milat olduğunu vurgulayarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tekrar seçilmesi durumunda "Dünya 5'ten büyüktür" sözünün arkasında daha güvenli bir şekilde duracağını dile getirdi.

Bakan Tüfenkci, şunları kaydetti:

"Aradan yüzyıllar geçse de, kimi yönetimler tarafından izi silinmek için onca baskı yapılsa da Osmanlı denilince halen insanların yüreği yanıyorsa, gözleri parlıyorsa hamdolsun bu dünyada pek az millete nasip olan çok kıymetli nadide bir mirasa sahibiz. O mirası taşıyanlar olarak da biz hem medeniyetimize hem geleceğimize hem de Kudüsümüze sahip çıkacağız. Kudüs bizim için çok farklı bir yerde. Kudüs'ün gönül coğrafyamızda çok ayrı bir yeri var. İşte o izlerin silinmemesi için de 24 Haziran'da biz kararımızı vereceğiz."

Kalın'ın konuşması

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın ise Malatya'da bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Fuara geçen yıl gelmek istediğini ancak nasip olmadığını aktaran Kalın, organizasyonun başarılı şekilde yapılmasından ayrıca memnun olduğunu belirtti.

Kalın, kitap fuarının temasının Kudüs olarak seçilmesinin önemine işaret ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çünkü bugünlerde, malum Kudüs meselesi sadece bir bölgesel mesele değil, aynı zamanda küresel bir konu olarak da önümüzde duruyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiğini gibi 'Kudüs Müslümanların kırmızı çizgisidir.' Kudüs, bir toprak meselesi değildir, Kudüs sadece bir etnik grubun meselesi değildir. Kudüs bir adalet meselesidir, Kudüs bir vicdan meselesidir. Kudüs ile kitabı bir araya getiren Malatyalıları tebrik ediyorum. Herhalde ancak Anadolu topraklarında bu iki kutsal, kitabın ve Kudüs'ün bir araya getirilmesi ancak böyle güzel taçlandırılabilirdi."

"Okumak yeryüzündeki hayatımızı, varlığımızı anlamlandırabileceğimiz en önemli eylemlerin başında gelir." diyen Kalın, "Okumayan insan eksiktir. Okumayan insan fakirdir. Maddi varlığı ne olursa olsun, makamı mevkisi ne olursa olsun gerçek zenginlik insanın hariçteki ve nefsindeki, zahirdeki ve batındaki işaretleri okuyabilmesidir. Rabbim dünyanın birçok yerine koyduğu bu güzel işaretleri okuyabilen kullarından eylesin bizi." ifadelerini kullandı.

Diğer konuşmacılar

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık ise Malatya'nın büyüyen ve gelişen bir şehir olduğunu belirterek, kentin her alanda iddialı olduğunu söyledi.

Kente ikinci üniversitenin kazandırıldığını hatırlatan Çalık, fuarın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Malatya Valisi Ali Kaban da fuarın önemine dikkati çekerek, katılanlara teşekkür etti.

Kudüs'ün herkes için kutsal bir mekan olduğunu anlatan Kaban, "Herkes gönül kıblesi olarak Kudüs'e dönüyor. Kudüs, bütün dinlerin Kudüsü'dür." diye konuştu.

Yurtdışındaki Filistinli Alimler Heyeti Başkanı ve Dünya Müslüman Alimler Birliği Üyesi Dr. Nevvaf Tekruri ise Kudüs'ün Müslümanlar için kırmızı çizgi olduğunu belirterek, bu anlamda fuarın Kudüs temasıyla düzenlenmesinin büyük önem taşıdığını söyledi.

İslam'ın ilk öğretisinin "oku" olduğuna dikkati çeken Tekruri, Kudüs'e giden yolun eğitimden, kitaptan, okumaktan ve ilimden geçtiğini ifade etti.

Konuşmaların ardından fuarın açılışı gerçekleştirildi. Bakanlar Yılmaz ve Tüfenkci ile Kalın, daha sonra stantları gezdi.

Malatya Valiliği ve Malatya Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle Kültür AŞ tarafından organize edilen fuara, 375 yayınevi ve 220 yazar katılıyor. Fuar 6 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek.