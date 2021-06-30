7 mahalleyi internetsiz bırakan kablo hırsızı yakalandı
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7 mahalleyi internetsiz bırakan kablo hırsızı yakalandı

7 mahalleyi internetsiz bırakan kablo hırsızı yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde 120 metre internet kablosunu çaldıktan sonra kayıplara karışan ve 7 mahalleyi internetsiz bırakan hırsız polis ekiplerince yakalanarak tutuklandı.

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde 120 metre internet kablosunu çaldıktan sonra kayıplara karışan ve 7 mahalleyi internetsiz bırakan hırsız polis ekiplerince yakalanarak tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz günlerde 7 mahalleye internet sağlayan kablolar çalındı. İçerisindeki bakırlar alınarak mahalle yakınana atılan kablo hırsızlığı sonrasında Kaynarca İlçe Emniyet Amirliğine bağlı polis ekipleri harekete geçti. Bölgede detaylı çalışma başlatan ekipler güvenlik kamera görüntülerini teker teker inceledi. Ekipler, hırsız ve kullandığı aracı görüntülerden tespit etti. Tespit üzerine harekete geçen ekipler Kaynarca ilçesinde 65 yaşındaki şüpheli N.K.'yı yakaladılar. Şüpheli N.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(Murat Hazer/ İHA)

7 mahalleyi internetsiz bırakan kablo hırsızı yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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