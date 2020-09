7 mahallenin kanalizasyon sorunu çözüldü Malatya Büyükşehir Belediyesi MASKİ Genel Müdürlüğü'nün çalışmaları kapsamında, Battalgazi İlçesinde 7 mahallenin kanalizasyonunu doğu kolektörüne bağlanarak akarsulara kanalizasyon sularının karışmasının önüne geçilmiş oldu.

Malatya Büyükşehir Belediyesi MASKİ Genel Müdürlüğü'nün çalışmaları kapsamında, Battalgazi İlçesinde 7 mahallenin kanalizasyonunu doğu kolektörüne bağlanarak akarsulara kanalizasyon sularının karışmasının önüne geçilmiş oldu.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı ile birlikte MASKİ tarafından yürütülen kanalizasyon şebeke hattı döşeme çalışmalarını yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında yetkililerden bilgiler alarak açıklamalarda bulundu.

Mahallelerine yapılan hizmet ve yatırımlardan dolayı vatandaşlar tarafından mahalle girişinde Allah için kurban kesilerek karşılanan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, gösterilen ilgiden dolayı vatandaşlara teşekkür ettiler.

"Çalışmalarımızı Mart ayında bitirmeyi hedefliyoruz"

Yapılan yatırım ve hizmetlerle ilgili olarak bilgiler aktaran MASKİ Genel Müdürü Yaşar Karataş, "Sayın Başkanımızın direktifleri ve talimatları doğrultusunda başlatmış olduğumuz çalışmalar kapsamında, akarsulara hiçbir şekilde kanalizasyon sularının karışmaması adına kanalizasyon alt yapısı eksik olan tüm mahalleleri projelendirdik ve etap etap çalışmalara başladık. Biz bu bölgede 7 Mahalle ve 5 bin nüfusu ilgilendiren başlangıç noktası Yarımcahan Mahallesi olan çalışmaların yaklaşık 5 kilometrelik kısmını tamamladık. Yaklaşık 40 kilometre olarak yapılmasını planladığımız kanalizasyon şebeke çalışmamızın yaklaşık maliyeti 10 milyon lira. Herhangi bir aksilik çıkmadığı taktirde çalışmalarımızı önümüzdeki yılın Mart ayında tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunmaktır" dedi.

"Ekiplerimiz sahada en iyi hizmeti sunmanın gayretinde"

Büyükşehir Belediyesinin bütün birimleriyle sahada olduğunu belirten Başkan Gürkan ise yaptığı açıklamada, "Malatya'ya en iyi hizmeti sunma noktasında ilgili tüm ekiplerimiz sahada yoğun bir çalışma içerisindeler. Yapılan hizmet ve yatırımları bizzat yerinde inceleyip vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz. Sahada sürekli olarak çalışmalar gerçekleştiren MASKİ Genel Müdürlüğünün çalışmalarını, Yol asfalt şantiyelerini, Park ve bahçeler dairesini, Ulaşım dairesine ve Fen işleri Dairesinin çalışma yaptığı yerlere giderek çalışmaları yerinde takip ediyoruz. Hakikaten bugün Malatya'da yaklaşık 85 tane Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığımızın şantiyemiz var, bir o kadar da MASKİ Genel Müdürlüğümüzün şantiyesi bulunmakta. MASKİ Genel Müdürlüğümüzün çalışmaları kapsamında 7 mahallemizin kanalizasyonunu doğu kolektörüne bağlayarak akarsularımıza kanalizasyon sularının karışmasının önüne geçilmiş oldu. Arkadaşlarımıza şu talimatları verdik 2 yıl içerisinde Malatya'da asfaltsız, susuz ve kanalizasyonu olmayan hiçbir yerleşim yerimiz kalmasın dedik ve arkadaşlarımızın bu konuda yoğun çalışmaları devam ediyor. Bu çalışmalardan dolayı MASKİ Genele müdürümüze ekibine ve sahadaki bütün ekiplerimize yoğun ve gayretli çalışmalarında dolayı kutluyorum, tebrik ediyorum. Bu çalışmaların Malatya'mıza ve burada ki 7 mahallemize de hayırlı uğurlu olması temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

"Malatya'nın genelinde Büyükşehir Belediyesinin emeğini görüyoruz"

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'la birlikte bu bölgede MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yatırımları yerinde incelediklerini belirten AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı ise yaptığı konuşmada, "Daha önce Doğanşehir, Pütürge, Doğanyol ve Kale İlçelerini MASKİ Genel Müdürlüğü yetkilileriyle gezdik. Gittiğimiz her yerde, her köyde, her mahallede o ilçede Büyükşehir Belediyemizin elinin değdiğini, izini, emeğini ve memnuniyetini gördük bunlardan dolayı mutluluk duyduğumu da ifade etmek istiyorum. Büyükşehir Belediyesi Başkanı Selahattin Gürkan'nın talimatları doğrultusunda MASKİ Genel Müdürümüz de burada büyük bu proje yapmışlar ve inşallah 7 yerleşim yerimiz kanalizasyonla kavuşmuş olacak. Bu çalışmalarından dolayı kıymetli Büyükşehir Belediyesi Başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyorum bu çalışmaları hızlanarak ve büyüyerek devam edeceğine inanıyorum" diye konuştu.

Muhtarlarından Başkan Gürkan'a teşekkür

Battalgazi ilçesine bağlı Yarımcahan, Karatepe, Karaköy ve Karakaş mahalle muhtarları yapılan hizmet ve tarımlardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a teşekkür ettiler.

Yarımcahan Mahalle Muhtarı Hasan Herdili konuşmasında, "Bugün bizim için tarihi bir gün. Yedi mahallemizin kanalizasyona kavuşması bizleri son derece mutlu etmiştir. Yapılan çalışmayla daha önceden açıkta ve derelere akan kanalizasyon suları artık görüntü ve pis kokulara sebep olmayacak. Bizim için gerçekten anlamlı ve büyük bir proje. Bu hizmetin gelmesinde katkısı bulunan başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Yapılan çalışmalardan son derece mutlu olduğunu belirten Karatepe Mahalle Muhtarı Ramazan Karataş ise "Yıllardır bitmeyen bir sorundu. Böyle bir projeye imza attıkları için Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Karaköy Mahalle Muhtarı Ramazan Öztürk ve Karakaş Mahalle Muhtarı Şevket Yavuz ise konuşmalarında, "Bu bizim 40 yıllık kangren olmuş sıkıntımızdı. Başkanımızdan Allah razı olsun bizi bu sıkıntıdan kurtardı. İnşallah bu güzel hizmetleri devam eder" şeklinde konuştu. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı