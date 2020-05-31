7 mahallede 260 polisle 'torbacı' operasyonu: 18 gözaltı
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7 mahallede 260 polisle 'torbacı' operasyonu: 18 gözaltı

GAZİANTEP'te, 7 mahallede 260 polisin katılımıyla 'torbacı' olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik hava destekli düzenlenen eş zamanlı operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.

7 mahallede 260 polisle 'torbacı' operasyonu: 18 gözaltı
31.05.2020 12:33 | Son Güncelleme: 31.05.2020 12:37

GAZİANTEP'te, 7 mahallede 260 polisin katılımıyla 'torbacı' olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik hava destekli düzenlenen eş zamanlı operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokakta uyuşturucu satan kişilere yönelik çalışma başlattı. Ekiplerin yaptığı araştırma sonunda 'torbacı' olarak tanımlanan sokak satıcılarının adresleri belirlendi. Çalışmasını tamamlayan polis, savcılık kararıyla Vatan, Hacıbaba, Akdere, Ulaş, Aydıntepe, Bekirbey ve Özgürlük mahallelerine 260 polisin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenledi. Helikopter destekli düzenlenen, özel harekatçıların da katıldığı operasyonda polisler, 32 adrese eş zamanlı baskın yaptı. Eğitimli köpeklerin de kullanıldığı baskınlarda 1 kilo 600 gram metamfetamin, 550 gram eroin, 700 gram esrar, 300 gram bonzai, 34 kök kenevir, 390 uyuşturucu hap, 5 tabanca, 2 pompalı tüfek ile 5 hassas terazi ele geçirildi, 18 kişi gözaltına alındı. Emniyette sorgulanmaya başlanan şüphelilerin; 'uyuşturucu madde imal ve ticareti, uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak' suçlarından adliyeye sevk edileceği belirtildi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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