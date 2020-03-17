7. Mağaza Bornova açıldı "Dünyanın Ev Tekstil Üretim Üssü Menderes Home'un," 7. Fabrika Satış Mağazası Bornova Meydan'da açıldı.

Ünlü markalara yaptığı lisanslı ev tekstil ürünleri ve kalitesiyle dünya çapında beğeni toplayan Menderes Tekstil'in son tüketiciyle buluşma noktası Menderes Home, Sarayköy/Denizli, Manisa, İstanbul, İzmir'de Karşıyaka, Göztepe, Hatay, Şirinyer ve son olarak Bornova Meydan da İzmirliler'le buluştu.

"Türkiye için Dünya'ya Üretiyoruz"sloganıyla ülkemizin en büyük ev tekstil üreticilerinden olan Menderes Tekstil ve onun Fabrika Satış Mağazaları Menderes Home'lar da nevresim takımlarından, yatak örtüsüne, battaniyeden, yorgana, pikeden, plaj ürünlerine, bornozdan, havluya ve daha onlarca ev tekstil ürünleri ile kaliteyi ucuza satıyor. Menderes Home Mağazaları Bornova'da İzmirliler'in yoğun ilgisi ile karşılaştı.

Kaynak: Bültenler