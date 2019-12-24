7 maç, 16 iddaa kuponu! 75 bin lirayı 45+4 ve 90+3'te kazandı...

24.12.2019 12:32 | Son Güncelleme: 24.12.2019 12:32

12 maçlık iddaa kuponunu 11 defa oynayıp 26 bin lira kazanan Misli.com üyesinin hikayesini biliyor musunuz?



Sivas, Göztepe, Tottenham, Bayern derken tam 12 maçlık kuponla kazanmıştı. Aşağıdaki haberimize göz atıp inanılmaz hikayeye göz atabilirsiniz...

7 MAÇ, 16 İDDAA KUPONU! 75 BİN LİRAYI 45+4 VE 90+3'TE KAZANDI...



Misli.com'da inanılmaz "kazanç" hikayeleri yazılmaya devam ediyor!



Bir üye 7 maçlık iddaa kuponu yaptı, aynı kuponu 16 defa oynadı ve 75 bin 171 bin lira kazandı. Buraya kadar her şey normal gözükebilir ama kupondaki maçları incelediğimizde akılalmaz bir durumla karşılaştık.



Varan 1! Atletico Madrid, Real Betis deplasmanında 2-1 kazanırken ev sahibi ekibin skoru tayin eden golü 90+3'te Marc Bartra'dan gelmişti. Kupondaki "2.5 ÜST" tercihi o son golle kazandı.



Varan 2! Chelsea, Tottenham deplasmanında herkesi şoke eden bir ilk yarı oynadı. Herkes Tottenham'ın kazanacağını bekleyip "İY1" oynarken, Willian'dan arka arkaya goller geldi. 45+4'te attığı gol çoğu kişinin ikinci yarıya giderken umutlarını "MS1" kısmında bitiriyordu ama "İY 1.5 ÜST" tercihi o son saniye golüyle kazandı.



İşte o kupon...

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