7 kuşağın son ustası, demire şekil vermeyi sürdürüyor

MARDİN'in Ömerli ilçesinde Cemil Akdemir (42), ata mesleği demircilik sanatının 7'nci kuşak temsilcisi olarak körükte ısıtılan demiri işleyip mesleğini yaşatıyor.

Ömerli ilçesinde yaşayan Cemil Akdemir, 10 yaşındayken demirci ustası babasında mesleği öğrenmeye başladı. Ömerli ilçesinde 1960'lı yıllarda Avrupa'ya göç etmeyen tek Süryani ailesi olan Akdemir ailesi, 7 kuşaktır demircilik mesleğini sürdürüyor. Mesleğin son ustası Cemil Akdemir, teknolojiye direnip kaybolmaya yüz tutmuş demirciliğin Ömerli'deki tek temsilcisi olup, mesleğini iki oğluna öğretmek istiyor. 40 metrekare dükkanında atalarından miras kalan sanatı 32 yıldır devam ettirerek eline aldığı çekici bırakmadan demir döven Akdemir, kömür ocağında kor ateşin üzerinde koyduğu demirler kazma, balta, kürek, çapa, orak ve çekiç gibi çeşitli el ve tarım aletleri yapıp, üzerine ailelerinin simgesi olan armayı işliyor. Akdemir, yaptığı ürünleri iş yerinde satışa çıkartıp hem geçimini sağlıyor hem de yok olmaya yüz tutmuş mesleğine can veriyor.

'EN ÖNEMLİ ŞEY İNSANIN KENDİ TOPRAĞINDA YAŞAMASI'Küçük yaşta başladığı mesleğini 32 yıldır sürdürdüğünü anlatan Akdemir, "Ömerli'deki tek Süryani aile, yani son Süryani aile biziz ve Ömerli'den çok memnunuz. İşimiz gereği olsun, insanlık açısından olsun, onlar bizleri seviyor, biz onları seviyoruz. Biz sanatımızı da sağlamlık ve dürüstlük üzerine icra ettik. En önemli faktörümüz de dedelerimizden ve babalarımızdan öğrendiğimiz şey sağlamlık. Nasihatle yapacağınız her meslek, alın terini dökerek yaptığınız her meslekte hayır vardır. Burada yaşayan Süryaniler, Avrupa'ya göç etti. Bizim burada kalış sebebimiz ailemizin kültürü, mirasını elimizden geldiği kadar yaşatabilmektir. Ben neden gitmedim, en önemli şey insanın kendi toprağında yaşaması ve bu mesleğini kültürünü devam ettirmesidir bana göre" dedi.'MESLEĞİ ÖĞRETMEK İÇİN ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM'Babasının yanından çırak olarak bu işe başladığını anlatan Akdemir, demircilik mesleğini yaşatmak için elinden geleni yapacağını söyledi. Akdemir, "İlkokulu bitirdikten sonra bu mesleğe başladım babamın yanında çırak olarak. Bu meslek biz de 7 kuşaktır devam ediyor. Son üyesi şu an benim. Çocuklarıma da bu mesleği öğretmek için elimden geleni yapacağım. Tabii ki öncelikle eğitimlerini almaları gerekir. Yüce Rabbim güç ve kuvvet verdiği süre için de bu mesleği devam ettireceğiz ve aynı itinayla ve güzellikle" diye konuştu.

Ömerli Belediye Başkanı Hüsamettin Altındağ, Akdemir'i iş yerinde ziyaret etti. Burada Akdemir ile bir süre mesleği üzerine sohbet eden Başkan Altındağ, daha sonra baltanın yapım aşamaları hakkında bilgi aldı. Altındağ, daha sonra kömür ocağından çıkarılan demiri usta Akdemir ile birlikte döverek şekil verdi.

Kaynak: DHA