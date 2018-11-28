7 Köyün Ulaşımını Sağlayan Yolda İki Yaka Birleşti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, köylere ulaşım sağlayan yollarda çalışmalarını sürdürüyor. Dar yollar genişletilirken, tek gidiş-geliş sağlayan köprüler de iki şeride çıkarılıyor. Bu kapsamda Ulaşım Dairesi Başkanlığı, Gölcük ilçesinde 7 mahallenin ulaşımını sağlayan köprünün genişletme çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalarda yeni köprünün prekast kirişlerinin montajı yapılırken, köprü üzeri tabliye imalatları da devam ediyor. Kirişlerin üzerine beton ve asfalt dökümünden sonra bağlantı yollarının çalışmalarına başlanacak.

13 METRE GENİŞLİĞİNDE

Mevcutta bulunan köprü tek şeritli olup bölgedeki trafik akışında yetersiz kaldığından yenilenerek genişletiliyor. Yeni yapılan dere üstü köprüsü 2 şeritli olarak inşa ediliyor. 13 metre genişliğinde yapılan köprünün her bir şeridi 4 metre olacak. Köprüde yayaların yürümesi için ayrıca çift taraflı 2.5 metre genişliğinde kaldırım yapılacak. Köprü toplam 34 metre uzunluğunda inşa ediliyor.

10 KİRİŞLİ KÖPRÜ

Proje kapsamında 3 bin 500 metreküp kazı çalışması yapıldı. Köprü çalışmasında 1000 metreküp hazır beton 160 ton nervürlü donatı çeliği kullanılıyor. Köprü zeminine ise 90 ton asfalt serilecek. Köprüde 10 adet 34 metre uzunluğunda prekast kiriş yer alıyor. Mevcut köprü üzerinde bulunan 400 mm çapında içme suyu hattı deplasesi çalışmaları da yapılıyor. Köprü çalışması devam ettiğinden ulaşım Siretiye yönünden sağlanıyor.