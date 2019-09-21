7. Köyceğiz Yağlı Güreşleri

21.09.2019 22:24

Muğla'da yedincisi düzenlenen Köyceğiz Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı Ali Gürbüz kazandı.



Köyceğiz Belediyesi tarafından Toparlar Mahallesi'ndeki Kazancı Mesire Alanı'nda düzenlenen organizasyona 300 güreşçi katıldı.

Baş boyundaki final mücadelesinde Ali Gürbüz ile Hamza Köseoğlu karşılaştı. Rakibini yenen Ali Gürbüz, başpehlivan oldu.

Güreş ağalığı ise 80 bin lira ile Murat Şavlu'da kaldı.

Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan, güreşlere gösterilen yoğun ilginin kendilerini mutlu ettiğini kaydetti.

Başpehlivan Ali Gürbüz ise Köyceğiz'deki güreşlerin Ege'nin önemli organizasyonlarından olduğunu söyledi.

Bu sene 4 büyük güreşi kazanarak büyük bir başarı elde ettiğini belirten Ali Gürbüz, "Gittiğim güreşlerde hep kürsüdeyim. Hep birinci oluyorum. Sezonu en iyi şekilde tamamlamak istiyorum. Artık biraz dinlenip yeni sezona iddialı başlayacağız." diye konuştu.

Ali Gürbüz, altın kemerin ebedi sahibi olmak istediğini dile getirdi.

Konuşmaların ardından dereceye giren sporculara madalyaları verildi.

Kaynak: AA