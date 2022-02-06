7. Koğuştaki Mucize nerede çekildi, uyarlama mı? 7. Koğuştaki Mucize konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? 7. Koğuştaki Mucize ne zaman, hangi kanalda?
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Beğenilen filmler arasında yer alan 7. Koğuştaki Mucize bu akşam Fox TV'de ekranlara gelecek. Film başlamadan önce hakkında bilgiler merak edildi. Peki, 7. Koğuştaki Mucize nerede çekildi? 7. Koğuştaki Mucize konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? 7. Koğuştaki Mucize ne zaman, hangi kanalda? İşte detaylar...
7. Koğuştaki Mucize, Mehmet Ada Öztekin'in yönetmenliğini yaptığı; Aras Bulut İynemli, Nisa Sofiya Aksongur, Celile Toyon, İlker Aksum, Mesut Akusta, Deniz Baysal, Yurdaer Okur ve Sarp Akkaya'nın başrollerini paylaştığı Türk yapımı dram filmi. 7. Koğuştaki Mucize nerede çekildi? 7. Koğuştaki Mucize konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? 7. Koğuştaki Mucize ne zaman, hangi kanalda? Yedinci Koğuştaki Mucize nerede, hangi il ve ilçede çekilmiştir?
7. Koğuştaki Mucize 6 Şubat Pazar 2022 bu akşam saat 20:00 'da Fox TV'de yayınlanacak.
7. Koğuştaki Mucize, Mehmet Ada Öztekin'in yönetmenliğini yaptığı; Aras Bulut İynemli, Nisa Sofiya Aksongur, Celile Toyon, İlker Aksum, Mesut Akusta, Deniz Baysal, Yurdaer Okur ve Sarp Akkaya'nın başrollerini paylaştığı Türk yapımı dram filmi.
Film, Güney Kore yapımı Miracle in Cell No.7'den uyarlanmıştır. 2019 yılında Türkiye'de en çok izlenen film olmuştur. Türkiye'nin en çok hasılat yapan filmidir.
7. Koğuştaki Mucize filmi Muğla ve İstanbul'da çekilmiştir. Filmin çekimleri İstanbul Beykoz ve Muğla'da özel olarak hazırlanan platoda yapılmıştır.
Mehmet Koyuncu, kısaca Memo, zihinsel engelli biridir. Kızı Ova ve babaannesi Fatma Nine ile birlikte Muğla'da bir kasabada yaşar. Memo çobanlık yaparak ailesini geçindirmektedir. 23 Nisan günü, bölgenin sıkıyönetim komutanı ailesi ile birlikte ormanda piknik yapmaktadır. Memo orada koyunları otlatırken çocuklar onu görür ve onunla oynamaya başlar. Sonra hepsi yemeğe döner. Komutanın küçük kızı Memo ile yakalamaca oynarken çıktığı kayalıklardan düşer ve kafası kayaya çarptıktan sonra denize düşer. Memo peşinden denize atlayarak onu çıkarır ama kız ölmüştür. Kızını Memo'nun kollarında ölü gören komutan, Memo'nun kızını öldürdüğünü düşünür ve onun idam edilmesini ister. İşkence ve kötü muamele gören Memo mahkemeye çıkarılır ve idam cezasına çarptırılır. Arkadaşları ve ailesi Memo'nun suçsuz olduğunu bilir ve onu kurtarmanın yollarını ararlar.
Aras Bulut İynemli: Memo
Nisa Sofiya Aksongur: Ova
Hayal Köseoğlu: Ova'nın gençliği
Celile Toyon: Fatma Nene
İlker Aksum: Askorozlu
Mesut Akusta: Yusuf
Deniz Baysal: Öğretmen Mine
Yurdaer Okur: Yarbay Aydın
Sarp Akkaya: Müdür Nail
Yıldıray Şahinler: Hafız
Deniz Celiloğlu: Yüzbaşı Faruk
Ferit Kaya: Ali
Serhan Onat: Meydancı Selim
Emre Yetim: Ayna
Gülçin Kültür Şahin: Hatice
Cankat Aydos: Kaçak Asker
Doğukan Polat: Tevfik
Serhat Üstündağ
Nadi Güler
Özgür Dereli
Basri Albayrak
Özgür Avşar
Mert Zaim
Serdar Akülker
Botan Aslan
Esra Gezginci Kaymakamın Karısı