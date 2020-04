7. Koğuştaki Mucize Filmi! Miracle in Cell No. 7 nedir? Miracle in Cell No. 7 oyuncuları kimler? Miracle in Cell No. 7 konusu nedir? Bu akşam TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan efsane film Miracle in Cell No. 7 konusu nedir, oyuncuları kimler? Detaylar haberimizde.

Ülkemizde de aynı adla benzer bir yapımı olan Güney Kore filmi Miracle in Cell No. 7 – 7. Koğuştaki Mucize tüm dünyada beğenilerek izlenen bir yapım oldu. Türk televizyonlarında da yayınlanacak olan film hakkında merak edilenler detayları sizler için haber yaptık. Miracle in Cell No. 7 Filminin Konusu Birçok yalan ve iftira ile hapse atılmış zihinsel engelli bir baba, zorlu koşullar altında dayanmaya çalışmaktadır. Zihinsel engelleri bulunduğu için kendi başına yaşamını sürdürürken birçok acı çekmekte ve olaylara anlam verememektedir. Geçmişle günümüzü aynı anda gözler önüne seren filmde, küçük kız zamanla büyüyecek ve babasının suçsuzluğunu ispat etmeye çalışacaktır. Aynı zamanda baba ve kızın ilişkileri, farklı bir bakış açısıyla yansıtılacaktır. Peki ya tüm bunlardan sonra, karakterimiz özgürlüğüne kavuşabilecek midir? Miracle in Cell No. 7 7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE FİLM KÜNYESİ Yönetmen: Hwan-kyung Lee Tür: Komedi, Drama Yapım Yılı: 2013 (127 dk) Senaryo: Hwan-kyung Lee, Yeong-ah Yoo Yapımcı Firma: Fineworks, CL Entertainment Yapım Ülkesi: Güney Kore Orijinal Dil: Korece Orijinal Adı: Miracle in Cell No. 7/ 7-beon-bang-ui seon-mul 7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE OYUNCULARI Seung-ryong Ryu So Won Kal, Dal-su Oh Man-sik Jeong Won-sang Park