"7 Kıta 7 Horoz: Dünya Çocuklarına Günaydın" sergisi açıldı
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"7 Kıta 7 Horoz: Dünya Çocuklarına Günaydın" sergisi açıldı

'7 Kıta 7 Horoz: Dünya Çocuklarına Günaydın' sergisi açıldı
Anadolu Ajansı / Salih Şeref - Haberler | Güncel

İstanbul Oyuncak Müzesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında "7 Kıta 7 Horoz: Dünya Çocuklarına Günaydın" sergisine ev sahipliği yapıyor.

İstanbul Oyuncak Müzesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında "7 Kıta 7 Horoz: Dünya Çocuklarına Günaydın" sergisine ev sahipliği yapıyor.

Serginin açılışı, müzenin kurucusu, yazar Sunay Akın'ın katılımıyla İstanbul Oyuncak Müzesi'nin Instagram hesabından çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

Esma Ertel'in kaleme aldığı "Dünya Çocuklarına Günaydın" adlı çocuk kitabını temel alan sergide, eserde yer alan Mehmet Güleryüz'e ait çizimler sanatseverlerin beğenisine sunuluyor.

Açılışta konuşan Sunay Akın, 23 Nisan 2021'in İstanbul Oyuncak Müzesinin 16. yılı olduğunu hatırlatarak, böyle önemli bir gün için harika bir sergi hazırladıklarını söyledi.

Müzenin sözcük anlamının "ilham perisi" anlamı taşıdığına işaret eden Akın, "Farklı disiplinlerin bir araya gelerek kültürel çeşitliliğin ele alındığı sergi, İstanbul Oyuncak Müzesi koleksiyonunda yer alan oyuncaklarla görsel ve işitsel bir harmoni içine girerek kapsayıcılığın güzelliği üzerine düşünme imkanı sunuyor." dedi.

Açılış programı "Mavi Güneş 69" grubunun konseriyle son buldu.

Dil, din, ırk gözetmeden çocuk hakları, kültürel haklar, vicdan ve düşünce özgürlüğü konusunda farkındalık oluşturmayı hedefleyen sergi, 11 Haziran'a kadar İstanbul Oyuncak Müzesi'nde ziyaret edilebilecek.

Sergi boyunca 5-9 yaş çocuklara yönelik etkinlikler, çevrim içi ücretsiz olarak gerçekleştirilecek. Etkinliğe katılım için "info@istanbuloyuncakmuzesi.com" adresinden rezervasyon yapılabilir.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salih Şeref

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