7 kişiyi öldüren şüpheli, ailenin evine uzlaşmak için gittiğini öne sürdü (3)
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7 kişiyi öldüren şüpheli, ailenin evine uzlaşmak için gittiğini öne sürdü (3)

7 kişiyi öldüren şüpheli, ailenin evine uzlaşmak için gittiğini öne sürdü (3)
Demirören Haber Ajansı / Salih Büyüksamancı - Haberler | Güncel

7 KİŞİYİ ÖLDÜREN ZANLI TUTUKLANDI Konya'da, husumetli olduğu Dedeoğulları ailesinden 7 kişiyi tabancayla öldürüp, evlerini ateşe vererek, kaçan ve dün Bozkır ilçesinde saklandığı mezarlıkta yakalanan Mehmet Altun (33), sevk edildiği adliyede nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce 'Tasarlayarak...

7 KİŞİYİ ÖLDÜREN ZANLI TUTUKLANDI  

Konya'da, husumetli olduğu Dedeoğulları ailesinden 7 kişiyi tabancayla öldürüp, evlerini ateşe vererek, kaçan ve dün Bozkır ilçesinde saklandığı mezarlıkta yakalanan Mehmet Altun (33), sevk edildiği adliyede nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce 'Tasarlayarak canavarca hisle 7 kişiyi öldürme', 'Yakarak mala zarar verme' '6136 sayılı kanuna muhalefet ' ve 'Konut dokunulmazlığını ihlal' suçlarından tutuklandı.  


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Salih Büyüksamancı

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