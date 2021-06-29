7 kişiyi öldüren sahte içkiler, Bulgaristan'dan getirilmiş (3)

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDIBulgaristan'dan getirdikleri sahte içkileri Çorlu'dabüfelere sattıkları gerekçesiyle yakalanan ve emniyette işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen Metin Dobrucalı ile büfeciler Cengiz Girgin, Vedat Vatansever ve Kudret Uygur, çıkarıldıkları Sulh Ceza...