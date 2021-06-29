7 kişiyi öldüren sahte içkiler, Bulgaristan'dan getirilmiş (3)
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7 kişiyi öldüren sahte içkiler, Bulgaristan'dan getirilmiş (3)

7 kişiyi öldüren sahte içkiler, Bulgaristan'dan getirilmiş (3)
Demirören Haber Ajansı / Mehmet Yirun - Haberler | Güncel

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDIBulgaristan'dan getirdikleri sahte içkileri Çorlu'dabüfelere sattıkları gerekçesiyle yakalanan ve emniyette işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen Metin Dobrucalı ile büfeciler Cengiz Girgin, Vedat Vatansever ve Kudret Uygur, çıkarıldıkları Sulh Ceza...

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Bulgaristan'dan getirdikleri sahte içkileri Çorlu'dabüfelere sattıkları gerekçesiyle yakalanan ve emniyette işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen Metin Dobrucalı ile büfeciler Cengiz Girgin, Vedat Vatansever ve Kudret Uygur, çıkarıldıkları Sulh Ceza Mahkemesi'nde, 'Ağırlaştırılmış kasten yaralama' suçundan tutuklandı.Cumartesi günü Hüseyin Coşkun ve Süleyman Malkoç'un tutuklanmasının ardından sahte içkiyle ilgili tutuklu sayısı da 6'ye yükseldi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Yirun

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