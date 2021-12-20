Son dakika haber: 7 kişiye mezar olan minibüs kazasında sürücü asli kusurlu sayıldı

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde 4 Eylül'de hemzemin geçitte 7 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin de yaralandığı kazaya ilişkin bilirkişi raporu ortaya çıktı. Rapora göre kazaya sebep olan sürücü asli kusurlu sayıldı.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde 4 Eylül'de hemzemin geçitte sabah saatlerinde yük treni ile içerisinde 13 kişinin bulunduğu işçi servisinin çarpıştığı kazada 7 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralanmıştı. Olayla ilgili Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığınca geniş çaplı soruşturma başlatılmıştı. İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Ulaştırma Biriminden Prof. Dr. Zübeyde Öztürk, Öğretim Görevlisi Dr. Adem Faik İyinam ve Öğretim Görevlisi Dr. Nurbanu Çalışkan Özüer'den oluşan bilirkişi heyeti tarafından feci kazaya ilişkin bilirkişi raporu hazırlandı. Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığına sunulan raporda, aracın sürücüsü Bilal Küllü'nün kazada ışıklı ve sesli "dur" talimatına uymadığı, demir yolu aracının yaklaşmadığından emin olduktan sonra geçmesi gerektiği belirtilerek, kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinin de sürücünün kusurunu gözler önüne serdiği kaydedildi.

Rapor kapsamında makinistlerin de ifadelerine başvurulurken, yük treninin ikinci makinisti Ali Dinç, makinist Abidin Yeşilmen'in trenin hızını düşürerek ışıklı, sesli, kornalı uyarılarını yaptığını fakat geçiş sırasında bariyerlerin arasından sağ taraftan minibüsün demir yoluna aniden giriş yaptığını, o esnada fren yapıldığını fakat durma mesafesi yetersiz olduğundan kazanın meydana geldiğini söyledi.

Makinistler kusursuz görüldü

Rapordaki ifadesinde birinci makinist Abidin Yeşilmen ise, ikazlar aktif durumda ve bütün araçlar bekleme halindeyken bir anda Velimeşe yönüne gitmeye çalışan minibüsün bariyerleri çapraz olarak geçtiğini, kullandığı trenin hızının 60-65 kilometre saat olduğunu ve hemzemin geçitte fren mesafesini geçtikleri için minibüse çarptıklarını ifade etti. Raporda makinistler hakkında yapılan değerlendirmede, "Abidin Yeşilmen ve Ali Dinç isimli makinistlerin yönetiminde Çorlu-Çerkezköy istikametinde seyir halindeki Kapıkule-Halkalı yük treninin çarpma noktası ve durma mesafesi dikkate alındığında tren hızı ve fren mesafesinin uygun olduğu, makinistler geçide yaklaşınca sirenle de uyarı yapmaları nedeniyle kazayı önlemek için alabilecekleri başkaca bir önlem olmadığından makinistlere atfı kabil kusur bulunmadığı" ifadelerine yer verildi.

"Gözümü açtığımda kaza yaptığımı anladım"

Sürücü Bilal Küllü ise ifadesinde, "Çerkezköy istikametine yanan yeşil ışığı gördüğüm için önümdeki araçlar da durduğu için neden gitmiyorlar diye korna çaldım. Geri vitese alıp aracın sağından geçerek sola döndüm. Bariyerlerin birini geçip tren yoluna vardığımda da treni görmedim. Işık görmedim, ikaz seslerini duymadım. Gözümü açtığımda kaza yaptığımı anladım" dedi.

Hazırlanan bilirkişi raporunda avukatların da kaza ile ilgili, "Kazada 7 kişi vefat etmiş, 6 kişi yaralanmıştır. Şüpheli sürücü treni görebilecek ve duyabilecek konumdadır. Bilal K., çalıştığı firmanın yetkililerine ve aracı işletenlere trafik kurallarına riayet edilmediği, aracı hızlı kullandığı ve trafiği tehlikeye atması nedeni ile şikayet edilmiştir ancak ilgililer görevden almadıkları için sorumludurlar" ifadelerine yer verilirken, rapor sonucunda da kazanın meydana geldiği hemzemin geçitteki bariyer kollarının yolu tam kapatacak uzunlukta olmadığına vurgu yapıldı. Aynı zamanda raporda bölgede bulunan uyarı ve ikaz işaretleri ile bariyer kollarının mevcut ve çalışır durumda olmasına rağmen bariyer kollarının kısa kalmasının aracın kapalı bariyerden geçebilmesine olanak sağladığı ve koruma sistemi bulunmakla birlikte engellemede yetersizlik olduğundan dolayı TCDD işletmesinin önlem eksikliği nedeniyle kazanın meydana gelmesinde "tali" kusurlu, minibüs şoförünün "asli" kusurlu, Karayolları Genel Müdürlüğünün yerel idaresinin de olay yerindeki beyaz çizgilerin silik olması nedeniyle "tali" kusurlu olduğuna dikkat çekildi. - TEKİRDAĞ