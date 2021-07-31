7 KİŞİNİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ OLAYDA 10 GÖZALTI
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7 KİŞİNİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ OLAYDA 10 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KONYA'da 2010 yılından bu yana aralarında 'kedi' nedeniyle husumet bulunan K. ailesinden bir kişinin silahlı saldırısı sonucu 7 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili 10 kişi gözaltına alındı.

KONYA'da 2010 yılından bu yana aralarında 'kedi' nedeniyle husumet bulunan K. ailesinden bir kişinin silahlı saldırısı sonucu 7 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili 10 kişi gözaltına alındı. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, saldırganın yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtilerek, "Olayın iki komşu aile arasında 11 yıldır devam eden anlaşmazlık ve husumetten kaynaklandığı tespit edilmiştir. Eylemin ırkçı nefret saikiyle işlendiğine dair iddialar gerçeği yansıtmamaktadır."denildi.

Haber: Hasan DÖNMEZ-KONYA, (DHA)

7 KİŞİNİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ OLAYDA 10 GÖZALTI
7 KİŞİNİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ OLAYDA 10 GÖZALTI
7 KİŞİNİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ OLAYDA 10 GÖZALTI
7 KİŞİNİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ OLAYDA 10 GÖZALTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı: "Güvercinlik-Kuyucak mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangınla ilgili soruşturma başlatılmıştır."
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