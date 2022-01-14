7 kişinin öldürüldüğü olay öncesi yaşanan kavganın davasında arbede çıktı (2) - Haberler
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7 kişinin öldürüldüğü olay öncesi yaşanan kavganın davasında arbede çıktı (2)

7 kişinin öldürüldüğü olay öncesi yaşanan kavganın davasında arbede çıktı (2)
Demirören Haber Ajansı / Salih Büyüksamancı - Haberler | Güncel

DURUŞMA ERTELENDİDuruşma arbede nedeniyle verilen aranın ardından yeniden başladı.

DURUŞMA ERTELENDİ

Duruşma arbede nedeniyle verilen aranın ardından yeniden başladı. Cumhuriyet Savcısı, davanın kapalı oturumla devam etmesini talep etti. Dedeoğulları ailesinin avukatları ise bu talebi kabul etmediklerini dile getirdi. Mahkemeye 2 kez daha ara verildi. Aranın ardından heyet, duruşmayı 11 Şubat'a erteledi.

Duruşmada çıkan arbedede ise 6 polisin hafif yaralandığı, 3 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.


Demirören Haber Ajansı / Salih Büyüksamancı - Son Dakika Haberleri

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