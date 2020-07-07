7 kişinin hayatını kaybettiği patlamanın 5'inci gününde çalışmalar sürüyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

7 kişinin hayatını kaybettiği patlamanın 5'inci gününde çalışmalar sürüyor

Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamanın 5'inci gününde ekiplerin çalışmalarını hız kesmeden sürdürdüğü alanda bulunan bina ve araçlardaki hasarlar ise patlamanın şiddetini bir kez daha yansıttı.

7 kişinin hayatını kaybettiği patlamanın 5'inci gününde çalışmalar sürüyor
07.07.2020 13:38 | Son Güncelleme: 07.07.2020 13:42

Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamanın 5'inci gününde ekiplerin çalışmalarını hız kesmeden sürdürdüğü alanda bulunan bina ve araçlardaki hasarlar ise patlamanın şiddetini bir kez daha yansıttı.

Sakarya'da patlamanın meydana geldiği fabrika bölgesine çok sayıda itfaiye, sağlık, AFAD, polis ve jandarma ekibi sevk edilmişti. 7 kişinin hayatını kaybettiği patlamanın 5'inci gününde enkaz alanları gün yüzüne bir kez daha çıktı. Bölgede sabah saatlerinde başlayan arama tarama ve kriminal inceleme ekipleri çalışmalarına hız kesmeden devam çalışmaların sürdürdüğü alanda bulunan bina ve araçlardaki hasarlar ise patlamanın şiddetini bir kez daha yansıttı. AFAD, jandarma ve itfaiye personelinden oluşan 185 kişilik ekip ve 52 araç ile kadavra köpeğinin de bulunduğu beş arama köpeğinin katılımıyla fabrika etrafında arazi tarama işlemleri sürerken, kimyasal maddeler ile patlamamış havai fişeklerin uzaklaştırılması için çalışma devam ediyor.

Öte yandan, Hendek ilçesi Yukarıçalıca Mahallesi mevkisinde yaklaşık 15 dönüm üzerine kurulu havai fişek fabrikasında 3 Temmuz'da saat 11.15'te meydana gelen ve yaklaşık 50 kilometre mesafeden, kentin birçok noktasından duyulan patlamalarda 7 kişi hayatını kaybederken, 122 kişide kaldırıldığı hastaneden taburcu edilmişti. Havai fişek fabrikasının patlamasına ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli ise tutuklanmıştı.

(Burak Can Tokyürek - Orkun Kaya/İHA)

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Kansas City Chiefs ile 503 milyon dolarlık sözleşme imzalayan Patrick Mahomes, tarihin en çok kazanan sporcusu oldu Haber
Kansas City Chiefs ile 503 milyon dolarlık sözleşme imzalayan Patrick Mahomes, tarihin en çok kazanan sporcusu...
Koronavirüs döneminde karavan satışları yüzde 400 arttı, üreticiler talebe yetişemiyor Haber
Koronavirüs döneminde karavan satışları yüzde 400 arttı, üreticiler talebe yetişemiyor
Son Dakika: Rus Meclisi'nden TBMM'ye çağrı: Ayasofya'yı müze olarak koruyun Haber
Son Dakika: Rus Meclisi'nden TBMM'ye çağrı: Ayasofya'yı müze olarak koruyun
Türkiye ile Çin ticari faaliyetleri kolaylaştırmak için anlaşma imzalayacak Haber
Türkiye ile Çin ticari faaliyetleri kolaylaştırmak için anlaşma imzalayacak
ABD'de kaybolan kadın askerin tecavüze uğrayarak öldürüldüğü ortaya çıktı Haber
ABD'de kaybolan kadın askerin tecavüze uğrayarak öldürüldüğü ortaya çıktı
Elon Musk'ın 480 TL'ye satışa çıkardığı şortlar kısa sürede tükendi Haber
Elon Musk'ın 480 TL'ye satışa çıkardığı şortlar kısa sürede tükendi
Gelibolu'da tarlaları yanan köylüler, oluşan manzara sonrasında büyük üzüntü yaşadı
Gelibolu'da tarlaları yanan köylüler, oluşan manzara sonrasında büyük üzüntü yaşadı
Altın Kelebek Ödülü'ne layık görülen şarkıcı Emrah'tan yıllardır görüşmediği oğluna büyük ayıp
Altın Kelebek Ödülü'ne layık görülen şarkıcı Emrah'tan yıllardır görüşmediği oğluna büyük ayıp
38 derece ateşi olan eşini kabul etmeyen özel hastanelere isyan eden Umut Oğuz, soluğu devlet hastanesinde aldı
38 derece ateşi olan eşini kabul etmeyen özel hastanelere isyan eden Umut Oğuz, soluğu devlet hastanesinde aldı
'Zorla evlendiriliyorum' deyip polisten yardım isteyen kız, ifadesinde çark etti: Nişanlımla sorunum yok
"Zorla evlendiriliyorum" deyip polisten yardım isteyen kız, ifadesinde çark etti: Nişanlımla sorunum yok
İstanbul'un göbeğinde bir kadının sevgilisi tarafından silahla yaralandığı anlar kamerada
İstanbul'un göbeğinde bir kadının sevgilisi tarafından silahla yaralandığı anlar kamerada
Temizliğe gelen kadına çocuğunun gözü önünde tecavüz etti
Temizliğe gelen kadına çocuğunun gözü önünde tecavüz etti
Son dakika: Çin'de öğrenci taşıyan otobüs su kanalına uçtu: 21 ölü, 15 yaralı
Son dakika: Çin'de öğrenci taşıyan otobüs su kanalına uçtu: 21 ölü, 15 yaralı
Antalyalı taş üreticisi, yılda 10 bin metrekare ihracat yaparak 1 milyon TL kazanıyor
Antalyalı taş üreticisi, yılda 10 bin metrekare ihracat yaparak 1 milyon TL kazanıyor
Türkan Şoray, yıllardır sakladığı kız kardeşi Figen Çevik Gezer'in yüzünü gösterdi
Türkan Şoray, yıllardır sakladığı kız kardeşi Figen Çevik Gezer'in yüzünü gösterdi
Kusursuz vücuduyla büyüleyen Ebru Polat, fit kalmanın sırrını verdi
Kusursuz vücuduyla büyüleyen Ebru Polat, fit kalmanın sırrını verdi
Tatil için gittiği Rize'ye hayran kalan Gamze Özçelik, ev yaptırmaya karar verdi
Tatil için gittiği Rize'ye hayran kalan Gamze Özçelik, ev yaptırmaya karar verdi
Mayoyla görüntülenen Birce Akalay, vücudunu havluya sararak gizledi
Mayoyla görüntülenen Birce Akalay, vücudunu havluya sararak gizledi
Hatay'da şüpheli kadının iç çamaşırından uyuşturucu çıktı
Hatay'da şüpheli kadının iç çamaşırından uyuşturucu çıktı
Son dakika: Artvin Dokumacılar köyünde yangın çıktı! Köy evleri alevlere teslim oldu
Son dakika: Artvin Dokumacılar köyünde yangın çıktı! Köy evleri alevlere teslim oldu
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Motorine bir zam daha geldi
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Motorine bir zam daha geldi
Rusya, İngiltere'nin yaptırım kararı nedeniyle misilleme yapacak
Rusya, İngiltere'nin yaptırım kararı nedeniyle misilleme yapacak
Ünlü anketçinin çalışmasına göre, Türkiye'deki en büyük sorun ekonomi; çözüm AK Parti
Ünlü anketçinin çalışmasına göre, Türkiye'deki en büyük sorun ekonomi; çözüm AK Parti
Kocası ve erkek kardeşi tarafından taşlanarak öldürüldü
Kocası ve erkek kardeşi tarafından taşlanarak öldürüldü
Hastaneden ambulans çalan genç: Ambulans şoförü olmak çocukluk hayalimdi
Hastaneden ambulans çalan genç: Ambulans şoförü olmak çocukluk hayalimdi
89 yaşında baba olan Bernie Ecclestone sırrını paylaştı: Sadece D vitamini kullandım
89 yaşında baba olan Bernie Ecclestone sırrını paylaştı: Sadece D vitamini kullandım
Fenerbahçe, Dorukhan Toköz için teklif yaptı! Beşiktaş transfere sıcak bakıyor
Fenerbahçe, Dorukhan Toköz için teklif yaptı! Beşiktaş transfere sıcak bakıyor
Kadıköy'de yolda yürüyen kadına laf atan şahıs, meydan dayağı yedi
Kadıköy'de yolda yürüyen kadına laf atan şahıs, meydan dayağı yedi
Erzincan'da 95 ülkeye ihracatı yapılan vişnenin hasadı başladı
Erzincan'da 95 ülkeye ihracatı yapılan vişnenin hasadı başladı
Merkez, TL zorunlu karşılıklara uygulanan faizi düşürdü
Merkez, TL zorunlu karşılıklara uygulanan faizi düşürdü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yaşar Güler Esra Erdoğan Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Zeki Müren Coşkun Sabah İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Serdar Gürler Emre Belözoğlu Mehmet Özdilek Hamza Hamzaoğlu
Daha Fazla Su Temmuz Beşiktaş Para Cezası
Şu an buradasınız: 7 kişinin hayatını kaybettiği patlamanın 5'inci gününde çalışmalar sürüyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.7.2020 14:20:41. #1.14#
title