7 kişinin hayatını kaybettiği patlamanın 5'inci gününde çalışmalar sürüyor Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamanın 5'inci gününde ekiplerin çalışmalarını hız kesmeden sürdürdüğü alanda bulunan bina ve araçlardaki hasarlar ise patlamanın şiddetini bir kez daha yansıttı.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamanın 5'inci gününde ekiplerin çalışmalarını hız kesmeden sürdürdüğü alanda bulunan bina ve araçlardaki hasarlar ise patlamanın şiddetini bir kez daha yansıttı.

Sakarya'da patlamanın meydana geldiği fabrika bölgesine çok sayıda itfaiye, sağlık, AFAD, polis ve jandarma ekibi sevk edilmişti. 7 kişinin hayatını kaybettiği patlamanın 5'inci gününde enkaz alanları gün yüzüne bir kez daha çıktı. Bölgede sabah saatlerinde başlayan arama tarama ve kriminal inceleme ekipleri çalışmalarına hız kesmeden devam çalışmaların sürdürdüğü alanda bulunan bina ve araçlardaki hasarlar ise patlamanın şiddetini bir kez daha yansıttı. AFAD, jandarma ve itfaiye personelinden oluşan 185 kişilik ekip ve 52 araç ile kadavra köpeğinin de bulunduğu beş arama köpeğinin katılımıyla fabrika etrafında arazi tarama işlemleri sürerken, kimyasal maddeler ile patlamamış havai fişeklerin uzaklaştırılması için çalışma devam ediyor.

Öte yandan, Hendek ilçesi Yukarıçalıca Mahallesi mevkisinde yaklaşık 15 dönüm üzerine kurulu havai fişek fabrikasında 3 Temmuz'da saat 11.15'te meydana gelen ve yaklaşık 50 kilometre mesafeden, kentin birçok noktasından duyulan patlamalarda 7 kişi hayatını kaybederken, 122 kişide kaldırıldığı hastaneden taburcu edilmişti. Havai fişek fabrikasının patlamasına ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli ise tutuklanmıştı.

(Burak Can Tokyürek - Orkun Kaya/İHA)

Kaynak: İHA