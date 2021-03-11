7 kişilik ailenin yaşadığı ev küle döndü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

7 kişilik ailenin yaşadığı ev küle döndü

11.03.2021 18:49 | Son Güncelleme: 11.03.2021 18:54
7 kişilik ailenin yaşadığı ev küle döndü

Ordu'nun Gölköy ilçesinde çıkan yangın sonucu 7 kişinin yaşadığı bir ev küle döndü.

Ordu'nun Gölköy ilçesinde çıkan yangın sonucu 7 kişinin yaşadığı bir ev küle döndü.

Olay, ilçeye bağlı Karahasan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Canlı isimli şahsa ait iki katlı ve 7 kişinin yaşadığı evde yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, çevredekilerin de yardımıyla yangını söndürerek kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle hayatını kaybeden ve yaralanan olmazken, ev ise küle döndü.

Soğutma çalışmaları tamamlanan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - ORDU

7 kişilik ailenin yaşadığı ev küle döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Pervin Buldan Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Şevket Çoruh Rasim Öztekin Meghan Markle Esra Dermancıoğlu
Spor Mesut Özil Hakan Kutlu Ünal Karaman Aykut Kocaman Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Saldırı İntihar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 7 kişilik ailenin yaşadığı ev küle döndü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2021 18:55:33. #1.14#
title