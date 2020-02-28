7 kişilik aile sobadan sızan gazdan zehirlendi
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7 kişilik aile sobadan sızan gazdan zehirlendi

Kırıkkale'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 5'i çocuk 7 kişilik aile hastaneye kaldırıldı.

28.02.2020 10:36 | Son Güncelleme: 28.02.2020 10:36
7 kişilik aile sobadan sızan gazdan zehirlendi

'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 5'i çocuk 7 kişilik aile hastaneye kaldırıldı.


Edinilen bilgiye göre, saatlerinde Kırıkkale merkez Kurtuluş Mahallesi 692. Sokak üzerindeki bir ikamette yaşayan yabancı uyruklu M.K. (35), M.K. (32), R.K. (11), H.N.K. (8), R.K. (6), F.K. (5) ve B.K. (3) rahatsızlandı. İhbar üzerine eve gelen 112 acil servis ekipleri, rahatsızlanan aileyi kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı.


Yabancı uyruklu ailenin kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlendi. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

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