7 kişi yedikleri yemekten zehirlendi
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde yedikleri yemekten zehirlenen 7 kişi hastanede tedavi altına alındı.
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde yedikleri yemekten zehirlenen 7 kişi hastanede tedavi altına alındı.
Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Balçıçakırı mahallesinde yedikleri akşam yemeğinden zehirlendikleri belirlenen aynı aileden H.A. (36), F.A. (3), R.A. (15), M.Y.A. (1), D.A.A. (37), İ.N.A. (4) ve Ö.F.A. (13) Yahyalı Devlet Hstanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ