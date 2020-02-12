7 kişi yedikleri yemekten zehirlendi
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7 kişi yedikleri yemekten zehirlendi

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde yedikleri yemekten zehirlenen 7 kişi hastanede tedavi altına alındı.

12.02.2020 22:55 | Son Güncelleme: 12.02.2020 22:55
7 kişi yedikleri yemekten zehirlendi

'nin ilçesinde yedikleri yemekten zehirlenen 7 kişi hastanede tedavi altına alındı.


Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Balçıçakırı mahallesinde yedikleri akşam yemeğinden zehirlendikleri belirlenen aynı aileden H.A. (36), F.A. (3), R.A. (15), M.Y.A. (1), D.A.A. (37), İ.N.A. (4) ve Ö.F.A. (13) Yahyalı Devlet Hstanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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