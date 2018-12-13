7 Kişi Taburcu Oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tren kazasında yaralananlardan 7'sinin daha taburcu olduğunu açıkladı. Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün hepimizi üzüntüye boğan tren kazasında yaralananlardan 7'si daha taburcu oldu. Toplam 27 kişinin tedavisi devam etmekte olup 2'sinin durumu ciddiyetini korumaktadır. Yaralılarımıza acil şifalar, hayatını kaybeden vatandaşlarımızın ailelerine bir kez daha sabırlar diliyorum" dedi.

(Musa Erdoğan/İHA)