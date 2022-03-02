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7 kişi 1 gence böyle saldırdı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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7 kişi 1 gence böyle saldırdı Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda 7 genç, laf attığını iddia ettikleri bir genci linç ettiler.

İNEGÖL, BURSA (İHA) - 7 kişi 1 gence böyle saldırdı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda 7 genç, laf attığını iddia ettikleri bir genci linç ettiler. O anlar amatör kameraya yansıdı.

Olay Orhaniye mahallesi Bülbüller sokakta meydana geldi. 7 saldırgan, laf attığını iddia ettikleri bir gence saldırdılar. Tekme ve yumruklarla yere düşürdükleri savunmasız genci 1 dakika boyunca darp eden saldırganlar, mahalle sakinlerinin tepkisi üzerine durdular. Sözlü tepkilerin üzerine saldırganlar olay yerinden uzaklaştılar. O anlar amatör kameraya saniye saniye yansıdı.

Polis ekipleri 7 saldırganı arıyor.

7 kişi 1 gence böyle saldırdı

7 kişi 1 gence böyle saldırdı

7 kişi 1 gence böyle saldırdı

7 kişi 1 gence böyle saldırdı

7 kişi 1 gence böyle saldırdı

İhlas Haber Ajansı / Salih Bilal Aslan - 3. Sayfa

İnegöl, Bursa, 3. Sayfa, Haberler

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