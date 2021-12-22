7 kilometre yürüyüp, soğuktan donarak ölmüş

ODUNPAZARI, ESKİŞEHİR (DHA) - ESKİŞEHİR'in Mahmudiye ilçesinde kayıp olarak aranırken dün gece cansız bedeni bulunan Yıldırım Töre'nin (50) ilk belirlemelere göre çamura saplanan traktöründen inip, yaya olarak 7 kilometre yürüdükten sonra donarak öldüğü tespit edildi.

Mahmudiye ilçesinde çiftçilik yapan evli ve 2 çocuk babası Yıldırım Töre, 19 Aralık'ta arkasında pulluk takılı traktörüyle evden çıktıktan sonra geri dönmedi. Ailesi çevrede yaptığı aramalarda Töre'den bir iz bulamayınca Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp başvurusunda bulundu. Bunun üzerine arama çalışması başlattı. Polis ekiplerinin yanı sıra Mahmudiye İlçe Jandarma Komutanlığı, Jandarma Asayiş Komando Bölüğü, Dorlion Arama Kurtarma, Odunpazarı Belediyesi Arama Kurtarma, AKUT ve AFAD ekiplerince arama çalışması başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.