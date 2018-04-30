7 Kilo Altından Yapılan Elbiseyi, Iraklı Kuyumcu Satın Aldı

Diyarbakır'da 7 kilogram altın kullanılarak 10 günde yapılan kıyafeti Iraklı kuyumcu 1 milyon 187 bin liraya satın aldı.

7 Kilo Altından Yapılan Elbiseyi, Iraklı Kuyumcu Satın Aldı

Diyarbakır'da bu yıl 2'ncisi düzenlenen Mezopotamya Mücevher Fuarı'nda, 22 ayar altından yapılan ve 1 milyon 187 bin liraya satılan 7 kilogram ağırlığındaki altın elbisenin, Iraklı bir kuyumcu tarafından bir iş kadınına hediye edilmek üzere alındığı belirtildi.

7 KİŞİLİK EKİP 10 GÜNDE HAZIRLADI

Mezopotamya Mücevher Fuarı'nda sergilenen ve büyük ilgi gören altın kadın elbisesi hakkında bilgi veren kuyumcu Kamuran Kaya, 22 ayar altın kullanılarak yapılan 7 kiloluk elbisenin fuarda büyük ilgi gördüğünü söyledi. Kaya, 7 kişilik ekibin 10 gün çalışıp, el işi ve Diyarbakır kişnişi kullanarak elbiseyi hazırladığını söyledi.

IRAKLI KUYUMCU SATIN ALDI

Kaya, 1 milyon 187 bin liralık elbiseyi, fuarı gezen Iraklı bir kuyumcunun Iraklı bir iş kadınına hediye etmek için satın aldığını, isminin gizli tutulmasını istediğini kaydetti.

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