7. kattan düşen şahıs hayatını kaybetti
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7. kattan düşen şahıs hayatını kaybetti

7. kattan düşen şahıs hayatını kaybetti Sivas'ta oturduğu binadaki yangın merdiveninin 7. katından düşen kişi hayatını kaybetti.

01.06.2020 20:06 | Son Güncelleme: 01.06.2020 20:11

7. kattan düşen şahıs hayatını kaybetti

SİVAS - Sivas'ta oturduğu binadaki yangın merdiveninin 7. katından düşen kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay akşam saatlerinde Sivas kent merkezi Eğriköprü Mahallesi Eğriköprü Sitesinde meydana geldi. Sadi Balkaya isimli kişi henüz bilinmeyen bir nendele oturduğu sitenin 7.katındaki dairenin yangın merdiveninden beton zemine düştü. Ayaklarının üzerine düşen kişi, olay yerine gelen ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ayakları kırılan ve vücudunun çeşitli yerlerinden ağır yaralanan Sadi Balkaya hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

7. kattan düşen şahıs hayatını kaybetti

Kaynak: İHA

Manşet

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