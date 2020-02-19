7. kattan düşen adam hayatını kaybetti
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7. kattan düşen adam hayatını kaybetti

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 7. kattan düşen şahıs hayatını kaybetti.

19.02.2020 17:43 | Son Güncelleme: 19.02.2020 17:43
7. kattan düşen adam hayatını kaybetti

'un ilçesinde 7. kattan düşen şahıs hayatını kaybetti.


Olay, Çarşamba ilçesi üzerindeki Uyum Apartmanı'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre apartmanın 7. katındaki dairesinin cam balkonun bakımını yaptığı iddia edilen 54 yaşındaki epilepsi hastası Ahmet Sağlam, bir anda dengesini kaybetti. Dengesini kaybeden 54 yaşındaki şahıs, 7. kattan apartmanın bahçesine düştü.


Olay yerinde hayatını kaybeden Adem Sağlam'ın cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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