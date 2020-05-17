7. kattan düşen 19 yaşındaki genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti 7. kattan düşen 19 yaşındaki genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti 7. katın balkonundan aşağı düşen genç tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı Denizli'de oturduğu 7. kattaki evinin balkonunda aşağı düşen 19 yaşındaki genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

7. kattan düşen 19 yaşındaki genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

7. katın balkonundan aşağı düşen genç tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

DENİZLİ - Denizli'de oturduğu 7. kattaki evinin balkonunda aşağı düşen 19 yaşındaki genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, olay Pamukkale ilçesi Pelitlibağ Mahallesinde meydana geldi. Akşam saatlerinde yaşanan olayda 7 katlı bir binanın giriş katında bulunan bir esnaf polisi arayarak üst katlardan bir şahsın aşağı düştüğünü bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde hareketsiz yatan şahsı ambulansa alarak Denizli Devlet Hastanesine kaldırdı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan şahıs yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Bölgeye gelen polis ekipleri ise yaptıkları incelemelerde ölen şahsın Atakan Ç., olduğunu ve oturduğu 7. kattaki evinin balkonunda aşağı düştüğünü belirledi.

Olayda hayatını kaybeden gencin düşerek mi yoksa intihar ederek mi öldüğü ise polis tarafından başlatılan soruşturma sonrası netlik kazanacak.

Kaynak: İHA