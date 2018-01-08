Kocasının Kuzeni, Genç Kadını 7'nci Kattan Attı, Cinayet Kamerayla Anbean Kaydedildi

Mısır'ın Kahire kentinde bir apartmanın 7. katından aşağı atılan kadın hayatını kaybetti.

7'NCİ KATTAN DÜŞÜP ÖLDÜ

Edinilen bilgiye göre, Maadi Mahallesi sakinleri bir apartmanın 7. katından bir kadının düştüğünü polise bildirdi. Balkondan atılan kadın, tutunduğu yerden kendisini kurtarmaları için çığlıklar atarak yardım istedi. Ancak kimse yardımına gelemeyince kadın tutunduğu yerden kendini yere bıraktı. Yere düşen kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay anı cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

KOCASININ KUZENİ BALKONDAN İTMİŞ

Olay yeri araştırma polisi 29 yaşındaki Etiyopyalı kadının kocasının kuzeni tarafından balkondan itilerek öldüğünü tespit etti. Polis, Etiyopyalı kadını öldüren genci gözaltına aldı. 18 yaşındaki Etiyopyalı genç, maktul ile aralarında tartışma çıktığını, kızgınlık anında onu balkondan attığını itiraf etti.