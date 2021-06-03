7 katlı metruk binanın çatısı alev alev yandı
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7 katlı metruk binanın çatısı alev alev yandı

İhlas Haber Ajansı / Furkan Tan - Haberler | 3. Sayfa

7 katlı metruk binanın çatısı alev alev yandı5 Karayolu üzerindeki 7 katlı metruk binanın çatısı bir anda tutuşarak alev alev yandı.

7 katlı metruk binanın çatısı alev alev yandı

İSTANBUL Avcılar'da E-5 Karayolu üzerindeki 7 katlı metruk binanın çatısı bir anda tutuşarak alev alev yandı. Paniğe neden olan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Yangın, saat 23.30 sıralarında E-5 Karayolu Avcılar Gümüşpala Mevkiindeki 7 katlı metruk binanın çatısında çıktı. Edinilen bilgiye göre, E-5 üzerindeki 7 katlı metruk binanın çatısı henüz bilinmeyen nedenle bir anda tutuşarak yanmaya başladı. Kısa sürede çatının tamamını saran yangın paniğe neden oldu. Yangını gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine Avcılar, Beylikdüzü, Büyükçekmece Küçükçekmece'den olmak üzere çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için önlem alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın ekiplerin yaptığı müdahale sonrasında kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Çatıda maddi hasar meydana gelirken, polis ekipleri yangının çıkış nedenini araştırmak için çalışma başlattı.

7 katlı metruk binanın çatısı alev alev yandı
7 katlı metruk binanın çatısı alev alev yandı
7 katlı metruk binanın çatısı alev alev yandı
7 katlı metruk binanın çatısı alev alev yandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Furkan Tan

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