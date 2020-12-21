7 katlı binanın çatısına çıkan adam, 1 saatlik uğraş sonrası intihardan vazgeçirildi
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7 katlı binanın çatısına çıkan adam, 1 saatlik uğraş sonrası intihardan vazgeçirildi

21.12.2020 14:19 | Son Güncelleme: 21.12.2020 14:26
7 katlı binanın çatısına çıkan adam, 1 saatlik uğraş sonrası intihardan vazgeçirildi

Bilecik'te 7 katlı bir apartmanın çatısına çıkarak, intihar etmek vatandaşı polisler uzun uğraş sonucu ikna etti.

Bilecik'te 7 katlı bir apartmanın çatısına çıkarak, intihar etmek vatandaşı polisler uzun uğraş sonucu ikna etti. Eşini ve çocuklarını göremediği için intihar etmek istediğini dile getiren adam karakola götürüldü.

Olay, Bilecik merkez İstasyon Mahallesi'nde 7 katlı bir binanın çatısında meydana geldi. Bayram S. isimli vatandaş, eşini ve çocuklarını göremediği gerekçesiyle 7 katlı binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Şahsın çatıda intihar girişiminde bulunduğunu gören vatandaşlar, durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis bina çevresinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise bina önüne olası bir atlamaya karşı şişme yatak açtı. Polis ekipleri evin çatısına çıkarak, Bayram S.'yi uzun süre ikna etmeye çalışırken, yaklaşık bir saat süren ikna çalışmaları sonucu şahıs intihardan vazgeçirildi.

Bayram S., eşi ve çocuklarını göremediği gerekçesiyle intihar girişiminde bulunduğunu söylerken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

(Cem Kaan Toka/İHA)

7 katlı binanın çatısına çıkan adam, 1 saatlik uğraş sonrası intihardan vazgeçirildi
7 katlı binanın çatısına çıkan adam, 1 saatlik uğraş sonrası intihardan vazgeçirildi
7 katlı binanın çatısına çıkan adam, 1 saatlik uğraş sonrası intihardan vazgeçirildi
7 katlı binanın çatısına çıkan adam, 1 saatlik uğraş sonrası intihardan vazgeçirildi
7 katlı binanın çatısına çıkan adam, 1 saatlik uğraş sonrası intihardan vazgeçirildi
7 katlı binanın çatısına çıkan adam, 1 saatlik uğraş sonrası intihardan vazgeçirildi
7 katlı binanın çatısına çıkan adam, 1 saatlik uğraş sonrası intihardan vazgeçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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