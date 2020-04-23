7 katlı bina Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
Kayseri'de 7 katlı bir bina, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
23.04.2020 02:21 | Son Güncelleme: 23.04.2020 02:22
Kayseri'de 7 katlı bir bina, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Edinilen bilgiye göre, İl Hıfzıssıhha Kurulu, merkez Kocasinan ilçesinde bir binada, apartman görevlisinin Kovid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle 14 gün karantina uygulanmasını kararlaştırdı.
Ekipler, karar üzerine 25 dairenin bulunduğu binanın çevresinde önlem aldı.
Kaynak: AA