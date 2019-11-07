7 Kasım Perşembe DHA Spor Gündemi

07.11.2019 09:33 | Son Güncelleme: 07.11.2019 09:33

Yunanistan'da kadro dışı kalan milli hentbolculardan mesaj!

"Duruşumuzdan taviz vermeyeceğiz"

Menajer Ceren Uyguner: Sözleşmeleri tek taraflı feshetmeye çalışıyorlar"Türk olmayan anlayamaz""İki oyuncu da yaptığından pişman değil"Yunus Özmusul: Her milli sporcunun yapması gereken davranışı yerine getirdik Dursun Ali Tınkır: Duruşumuzdan taviz vermeyeceğiz

İstikbal Mobilya Kayserispor Başkanı Hamdi Elcuman: İyi bir başlangıç oldu, umarım devamı gelecek "Samet Aybaba ayrılmak istediğini söyledi, biz de anlayışla karşıladık""Türk futbolunun içinde bulunduğu mali duruma köklü bir çözüm bulunması gerekiyor"

Aytemiz Alanyaspor Futbol Şube Sorumlusu Fahri Özçelik: Trabzon deplasmanları son yıllarda bizim için iyi geçiyor"Kupayı ciddiye alıyoruz""Hedefimiz Trabzonspor maçından puan almak""Ederini bulan bir teklif geldiğinde her oyuncumuz satılıktır"

FENERBAHÇESarı-lacivertliler, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürecek.

GALATASARAYSarı-kırmızılılar, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına Madrid'de başlayacak. Gaziantep deplasmanına cuma günü direkt buradan geçilecek.

- Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.

UEFA AVRUPA LİGİ'NDE 4'ÜNCÜ HAFTA MAÇLARIA Grubu20.55 F91 Dudelange - Sevilla 20.55 APOEL Nicosia - KarabağB Grubu20.55 Kopenhag - Dinamo Kiev20.55 Lugano - MalmöC Grubu20.55 Basel - Getafe20.55 Krasnodar - TRABZONSPORD Grubu20.55 Rosenborg - Sporting Lisbon20.55 LASK Linz - PSV EindhovenE Grubu20.55 Lazio - Celtic20.55 CFR Cluj - RennesF Grubu20.55 Standard Liege - Eintracht FrankfurtG Grubu23.00 Rangers - Porto23.00 Feyenoord - Young Boys H Grubu23.00 Espanyol - Ludogorets Razgrad23.00 Ferencvaros - CSKA MoskovaI Grubu23.00 Oleksandria - Saint-Etienne23.00 Wolfsburg - GentJ Grubu23.00 Wolfsberger - BAŞAKŞEHİR23.00 Mönchengladbach - Roma K Grubu23.00 Braga - BEŞİKTAŞ23.00 Wolverhampton - Slovan Bratislava L Grubu18.50 Astana - AZ Alkmaar23.00 Manchester United - Partizan

BASKETBOLEuroleague 7'nci hafta maçları20.00 Zenit Saint Petersburg - BC Khimky21.00 Crvena Zvezda - Real Madrid22.00 Olympiakos - ANADOLU EFES22.05 Maccabi FOX Tel Aviv - ALBA Berlin22.45 EA7 Olimpia Milano - Saski Baskonia SAD

- EuroCup Kadınlar B Grubu19: 00 BEŞİKTAŞ - Sparta and K MR Vidnoje

22.00 KB Prishtina - MBA Moskova

Kaynak: DHA