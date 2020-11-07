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ABD, 46. başkanını seçiyor! Nefes kesen yarışta son durum

7 Kasım Cumartesi DHA Spor Gündemi

07.11.2020 09:39 | Son Güncelleme: 07.11.2020 09:43
7 Kasım Cumartesi DHA Spor Gündemi

Fraport-TAV Antalyaspor 16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Göztepe16.00 Aytemiz Alanyaspor - Trabzonspor19.00 Fenerbahçe - İttifak Holding KonyasporGALATASARAY11.30 Sarı-kırmızılılar, Demir Grup Sivasspor karşılaşmasının hazırlıklarını yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Fraport-TAV Antalyaspor 

16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Göztepe

16.00 Aytemiz Alanyaspor - Trabzonspor19.00 Fenerbahçe - İttifak Holding Konyaspor

GALATASARAY11.30 Sarı-kırmızılılar, Demir Grup Sivasspor karşılaşmasının hazırlıklarını yapacağı antrenmanla tamamlayacak.16.00 Takım, uçakla Sivas'a hareket ederek müsabaka öncesi bu kentte kampa girecek.

17.30 Kafilenin kentte karşılanması

BEŞİKTAŞTakım 2 gün izinli

Beşiktaş bireysel hataların kurbanıDefans ve kaleci hataları maçlara damga vuruyor

TFF 1'İNCİ LİG13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor - Giresunspor13.30 Ümraniyespor - Tuzlaspor16.00 Adanaspor - Menemenspor19.00 Ankaraspor - Bursaspor

BASKETBOLING Basketbol Süper Ligi15.15 Lokman Hekim Fethiye Belediyespor - Anadolu Efes17.30 OGM Ormanspor - Aliağa Petkim Spor                    20.00 Frutti Extra Bursaspor - Türk Telekom        

VOLEYBOLMisli.com Sultanlar Ligi13.00 İlbank - PTT13.00 Türk Hava Yolları - Aydın Büyükşehir Belediyespor14.00 VakıfBank - Çan Gençlik Kalespor15.30 Beylikdüzü Voleybol İhtisas - Eczacıbaşı VitrA19.30 Galatasaray HDI Sigorta - Karayolları

AVRUPA'DAN FUTBOL15.00 Nürnberg - F. Düsseldorf (Kenan Karaman)15.30 Everton - Manchester United (Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi)17.30 RB Leipzig - Freiburg (Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi)17.30 Mainz 05 - Schalke 04 (Ozan Kabak, Ahmed Kutucu)19.00 M. Tel Aviv - Hapoel Eilat (Sivasspor'un Avrupa Ligi'ndeki rakibi)

23.00 Paris SG - Rennes (Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi)


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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