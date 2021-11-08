7 Kasım 2021 Haberleri
7 Kasım 2021 Manşet Haberleri.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, İYİ Partili Türkkan'ın küfrettiği vatandaşın kardeşiyle telefonda görüştü
- Ali Koç istenmeyen adam ilan edildi! Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım sesleri
- Başkan Burak Elmas, Karagümrük maçı sonrası sessizliğini bozdu! Paylaşımına beğeni yağıyor
- Husumetli iki grubun tartışması silahlı kavgaya dönüştü: 2 ölü, 3 yaralı
- Vitor Pereira'dan istifa sorusuna yanıt: Ben hala inanıyorum
- Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle buluştu! Aybüke Öğretmen'in videosu duygu dolu anlar yaşattı
- Rıdvan Dilmen'den canlı yayında Ali Koç'a olay çağrı: Bu fırsatı kaçırma
- Dehşete düşüren kaza! Yük taşıyan kadın, minibüs ile şadırvanın arasında ezildi
- Boğa güreşi festivalinde tekme, yumruk ve sopalar konuştu
- Gözü dönen zanlı, kafede oturan husumetlisine kurşun yağdırdı
- Kayseri maçı sonrası 'Bahane üretmek istemiyorum' diyen Pereira: Trabzonspor, Avrupa'da yarışmıyor
- 'Söylediklerimi yapmazsam hesabını sorun' diyen Kılıçdaroğlu, gençlerden sonra kadınlar için de 6 vaat sıraladı
- Selin Ciğerci, göğüs estetiğinin ardından saç rengini de değiştirdi
- Fenerbahçe taraftarı, Kadıköy'den ayrılmıyor: Ali Koç buraya, hesap ver taraftara
- Berdan Mardini, şarkıcı komşusu Morena Taraku'yla aşk yaşıyor
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz için umutsuz konuşan Oktay Kaynarca, yeni projeyle ilgili açık kapı bıraktı
- 58 yaşındaki Yonca Evcimik, bikinili pozlarıyla gençlere adeta taş çıkarttı
- Son Dakika: Kanarya galibiyet hasretini dindiremedi! Fenerbahçe, sahasında Kayserispor'la 2-2 berabere kaldı
- Otomobil tırın dorsesine çarptı! Karı-koca feci şekilde can verdi
- Elon Musk, 21 milyar dolarlık Tesla hisselerinin satışı için Twitter'da anket düzenledi
- Taraftarın tahammülü kalmadı! Kadıköy'de tribünler 'Yönetim istifa' sesleriyle inledi
- Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İYİ Partili Türkkan'ın şehit yakınına küfretmesine ilk yorum: Yenilir yutulur bir şey değil
- Tüm gözler kritik Kabine toplantısında! Ana gündem maddesi ekonomi ve sınır ötesi operasyon
- İrfan Can'ın kaçırdığı penaltı sonrası Hikmet Karaman'ın kameraya bakarak verdiği tepki olay oldu
- AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'dan asgari ücret açıklaması: Ekonomik sıkıntıları bitirecek
- Fatih Terim, Karagümrük maçında sarı kart gördükten sonra yaptığı espriyi anlattı
- Vitor Pereira, Fenerbahçe'nin tartışılan sistemini değiştirdi: İnsanlar çok konuşuyordu
- Son Dakika: Türkiye'de 7 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 200 kişi vefat etti, 25 bin 304 yeni vaka tespit edildi
- Karagümrük maçının skoru Fatih Terim'i şaşırttı: 2 golü de biz attık
- Ankara'da kayıplara karışan 15 yaşındaki çocuktan 2 gündür haber alınamıyor
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batman'da çocukların 'Tayyip Dede' sloganlarına kayıtsız kalamadı
- Adana Demirspor, Hatayspor'a 'Dur' dedi! Mavi Şimşekler zorlu maçta tek golle güldü
- Kadıköy'de 1 puan son saniyede geldi! Mesut Özil penaltıdan affetmedi
- Aslan zirve yolunda yara aldı! Galatasaray, Karagümrük deplasmanında 2 puan bıraktı
- Kendisini dolandıran kişiyi öldürdüğü, dalga geçen arkadaşlarını vurunca ortaya çıktı
- Sözde Kürdistan haritasını yırtan Destici: Sizin rüyalarınızı ve hayallerinizi kabusa çeviririz
- Son Dakika: Bakan Koca, vaka sayısı en çok artan 10 ili paylaştı! Bu şehirlerde yaşayanlar dikkat
- Karagümrük maçında dikkat çeken görüntü! Muslera kalesini terk edip sahanın ortasına kadar geldi
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#Korona tablosundaki oranların artışının nedeni sizce nedir? ?? #Covid #VakaSayısı— Haberler (@Haberler) November 4, 2021
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