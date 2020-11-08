7 Kasım 2020 Haberleri
08.11.2020 01:15 | Son Güncelleme: 08.11.2020 01:19
7 Kasım 2020 Manşet Haberleri.
- ABD'de Biden seçildi, herkesin aklında aynı soru var! Yeni dönemde Türkiye'yi ne bekliyor?
- ABD Başkanı seçilen Biden'a Türkiye'den ilk tebrik Kılıçdaroğlu'ndan geldi
- Trump'a verdiği destekle bilinen Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, Biden kazanınca ağız değiştirdi
- Çukur dizisi hakkında gençlerin suça teşvik edildiği gerekçesiyle suç duyurusu bulunuldu
- İran'dan Biden'ın kazanmasına ilk yorum: ABD'deki başkanlık seçimleri tiyatro oyunu
- ABD'nin başkanı seçilen Joe Biden'a mesaj yağıyor! İlk tebrik Kanada Başbakanı Justin Trudeau'den geldi
- Baba filmi hakkında az bilinen 10 ilginç bilgi! Efsane yapım, New York'ta tuvaletleri nasıl tıkadı?
- ABD Başkanı seçilen Joe Biden'in hayatı dram çıktı! Yıllar önce eşi ve çocuklarının ölümüyle sarsıldı
- Joe Biden ABD'nin yeni başkanı oldu, Jennifer Lopez dans videosuyla kutladı
- Konyaspor, maç sonrası sosyal medyadan Fenerbahçe'nin gol müziğini paylaştı
- Başkanlığı kaybedip 'Durmayacağım' diyen Trump'ın seçimin sonucunu öğrendiği yer sözleriyle çelişti
- Gaziantep'te 65 yaş üstünün belirli saatlerde sokağa çıkmasına kısıtlama getirildi
- ABD'nin yeni First Lady'si Jill Biden, eğitimci kimliği ile dikkat çekiyor
- ABD'nin yeni başkanı Biden'ın kızı Ashley Biden, yıllar önce uyuşturucu skandalıyla gündeme gelmiş
- Son Dakika: Fenerbahçe, sahasında Konyaspor'a 2-0 yenildi
- Ayasofya'nın sembol kedisi Gli hayatını kaybetti
- Son Dakika: Biden'ın ABD seçiminin kazananı ilan edilmesine Trump'tan ilk tepki: Bu seçim henüz bitmedi
- Son Dakika: ABD'nin 46'ıncı başkanı seçilen Joe Biden'dan ilk açıklama: Hepinizin başkanı olacağım
- Fenerbahçe'nin golü VAR'a takıldı! Sosyal medyada taraftarlar çıldırdı
- ABD başkanlık seçimini Biden'ın kazanmasının ardından Kamala Harris, ilk kadın ve siyahi başkan yardımcısı oldu
- Ronald Koeman, Messi'yi Betis maçında ilk 11'e almadı
- Son Dakika: Pensilvanya ve Nevada'yı kazanan Joe Biden, ABD'nin 46. Başkanı oldu
- Restorandaki işini bırakan genç model, internetten sattığı çıplak fotoğraflarıyla haftada 215 bin lira kazanıyor
- Son Dakika: Türkiye'de 7 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 81 kişi vefat etti, 2483 yeni vaka tespit edildi
- Trump'ın psikolog yeğeni Mary Trump'tan amcasına seçim tepkisi: Biri onu durdursun
- Sokağa saçılan paraları vatandaşlar topladı, polis sahibini kameradan bulup teslim etti
- Ermenistan'a tek taraflı yardım göndermeye hazırlanan Norveç'ten geri adım
- Trabzonspor Abdullah Avcı ile anlaştı
- Spikerlikten oyunculuğa! Ünlü ekran yüzü Gülay Özdem, artık Kanal 7 dizisinin 'kötü kadın İkbal'i
- Alanyaspor, evinde Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı
- İzmir'deki depremde 91 saat sonra enkazdan çıkarılan Ayda taburcu oldu
- Yusuf Yazıcı'dan hocası Galtier'e: Hat-trick yapmama rağmen Brest maçında yedek olacağımı biliyorum
- ABD'de koronavirüs vakalarını öksürük sesiyle tespit eden yapay zeka geliştirildi
- Koronavirüslülerin listesini yayınlayan filyasyon ekibinde görevli öğretmene soruşturma
- Azerbaycan ordusunun 27 yıl sonra işgalden kurtardığı Fuzuli ve Cebrail görüntülendi
- Bülent Arınç, Berat Albayrak'ın 'Ekonomide sıkıntı yok' sözlerine itiraz etti: Ekonomide sıkıntılar mutlaka var
- Kardeşinin eşiyle ilişkiye giren Giggs hakkında çarpıcı itiraf: O bağımlı bir kadın avcısı
- Merkez Bankası'nda devir teslim töreni! Murat Uysal görevi Naci Ağbal'a devretti
- Eskişehir'de 65 yaş ve üstünün belirli saatlerde sokağa çıkmasına kısıtlama getirildi
- Real Madrid'li Hazard ile Casemiro, koronavirüse yakalandı